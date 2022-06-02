نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر قرار مفاجئ في السعودية بشأن محال بيع السجائر.. فيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تحدث الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة التبغ الدكتور منصور القحطاني، عن مشروع يمنع بيع السجائر في محال التموينات و"السوبر ماركت". وقال منصور القحطاني، خلال حواره بقناة "الإخبارية":"نعمل في اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ووزارة الصحة على استراتيجية المواءمة مع منظمة الصحة العالمية وهي 6 استراتيجيات لمكافحة التبغ، ومن أهمها العمل على تعزيز النظام والعمل على سياسات رفع سن السماح ببيع منتجات التبغ ومرتادي محلات المقاهي والعمر المسموح فيه 18 سنة ونعمل على رفعه إلى 21 عاماً قريباً". تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: مشروب بسيط يقوي القدرات الجنسية للرجال والنساء ويعالج الأنزيما والسمنة ويذيب حصوات المسالك البولية عريس خليجي يطلق عروسته أثناء المضاجعة والسبب صادم.. لن تصدق ماذا وجد فوق السرير وجن جنونه! ضجة كبيرة في السعودية .. بايدن يستفز محمد بن سلمان مجددًا والبيت الأبيض يثير غضب السعوديين قرار مفاجئ في السعودية بشأن محال بيع السجائر.. فيديو عائلة سعودية تذهب بطفلها إلى أحد المستشفيات بالمملكة لمعاناته من آلام حادة في البطن.. وبعد فحص معدته كانت المفاجأة! لعشاق السيارات .. تويوتا كامري الجديدة 2023 في السعودية تتربع على عرش الفخامة والمفاجأة بالمواصفات والأسعار (صور) بعد معاناته 10سنوات.. سعودي يكشف عن كريم "رخيص الثمن" يعالج أعراض الأكزيما نهائياً ( شاهد الفيديو ) عروس فاتنة الجمال تكتشف ‘‘ليلة الدخلة‘‘ أن عريسها من ‘‘المثليين والشواذ‘‘.. فاستعانت بصديقتها لفعل ما لن يخطر على بال! كيف تنقذ هاتفك الذي سقط في الماء؟.. ضاعت أعمارنا ونحن نتصرف بطرق خاطئة تسبب تلفه وتضر الشاشة والبطارية (هذا ما يجب عليك فعله) 6 طرق لعلاج الكحة عند الأطفال وقت النوم كيف تتخلص من بياناتك الشخصية في هاتفك القديم؟.. شاهد بالصور أكثر من طريقة لذلك السعودية تصدر قرارا ملزما لجميع الحجاج بشأن ماء زمزم 4 علامات تدل على نقص حاد في فيتامين " د " الضروري جدا لجمسك .. تعرف عليها الآن قبل فوات الأوان هل تذكرون النجمة المصرية شيرين سيف النصر التي اختفت قبل 12 عامـًا؟؟.. شاهدوا المفاجأة كيف تغيرت ملامحها اليوم لماذا تنبح الكلاب على بعض الناس بينما تتجاهل غيرهم؟.. ستنصدم عند معرفتك للسبب!! (شاهد) وأشار:"تقنين بعض المحلات بحيث يكون منتجات التبغ ليست بسهولة التجارة الموجودة اليوم في جميع التموينات ومحلات السوبر ماركت بأنها تكون مقننة في محلات خاصة بمنتجات التبغ فقط، بحيث لا تكون سهلة الوصول وتكون لمرتادين معروفين ويكون لدينا قاعدة بيانات".

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