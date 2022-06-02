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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تمكن فريق طبي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 3 أعوام، بعد ابتلاعه 21 قرصًا مغناطيسيًّا دائري الشكل أثناء لعبه بها.

وتفصيلاً، وصل الطفل لطوارئ المستشفى برفقة والديه، وهو في حالة إعياء شديد ويعاني من آلام بطنية حادة ونوبات من القيء المتكرر.

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عائلة سعودية تذهب بطفلها إلى أحد المستشفيات بالمملكة لمعاناته من آلام حادة في البطن.. وبعد فحص معدته كانت المفاجأة!

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ومن جهته، قال الدكتور سامي الحواسي مساعد المدير الطبي واستشاري الجراحة العامة بالمستشفى، إنه فور وصول الطفل تم استدعاء فريق من الأطباء المختصين، الذين قاموا بإجراء الفحوص الأولية وعدد من التحاليل والإشعة الدقيقة؛ التي أظهرت وجود 21 قطعة مغناطيسية تجاذبت مع بعضها داخل الجهاز الهضمي، مسببةً 6 ثقوب وتلف جزء من الأمعاء وخروج السوائل البطنية.

وتابع الحواسي:" تم إجراء العملية بالمنظار الجراحي واستغرقت قرابة الساعتين؛ حيث تم فيها استخراج كل القطع المغناطيسية المتمركزة داخل المعدة، إضافة إلى معالجة الثقوب، واستئصال الجزء التالف من الأمعاء، وإعادة توصيل الأطراف السليمة مع بعضها".