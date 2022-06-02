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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف مواطن مصاب بالأكزيما، عن معاناته مع هذا المرض لمدة 10 سنوات، وخسارته 50 ألف ريال للعلاج دون جدوى.

وقال المواطن:" عانيت من الأكزيما والحساسية طيلة 10 سنوات، وذهبت لأطباء في مكة وجدة والرياض ومصر والأردن لعلاج الأكزيما دون جدوى، ثم لجأت إلى الأعشاب الطبيعية والطب الشعبي واستخدمت السدر والقطران".

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بعد معاناته 10سنوات.. سعودي يكشف عن كريم "رخيص الثمن" يعالج أعراض الأكزيما نهائياً ( شاهد الفيديو )

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وأشار:"ذهبت إلى العين الحارة في الأردن واستخدمت ماء وطين البحر الميت ولم يكتب لي الشفاء"، مستكملا:"استخدمت الكورتيزون الذي خفف عني ولكنه سبب لي ارتشاح في العين مما أدى لضعف النظر في العين اليمنى".

ولفت:"استخدمت كريم ديرموفيت وهو نوعين أحدهما على شكل مادة دهنية والآخر على شكل كريم ويعتبر الأفضل"، مردفا:"بعد المعاناة الطويلة مع الأكزيما التي كانت في اليد والأصابع والشفاه، استخدمت هذا الكريم الذي تقدر تكلفته بقيمة 9 ريال و45 هللة واختفت الأكزيما نهائياً".

وتابع:" كنت استخدم كريم ديرموفيت مرتين في اليوم، ثم بعد أسبوع مرة في اليوم، ثم بعد أسبوع يوم بعد يوم حتى قطعته تماماً"، موضحا:"خسرت 50 ألف ريال بين مراهم وكريمات ومراجعة أطباء".واختتم:"صابون "بيرز" بقيمة 5 ريال ونصف الريال استخدمته يوميا حتى اختفت الحساسية والأكزيما".

واختتم:"صابون "بيرز" بقيمة 5 ريال ونصف الريال استخدمته يوميا حتى اختفت الحساسية والأكزيما".