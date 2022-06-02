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صنعاء - ميسرا اسماعيل - في الرئتين ، يتم امتصاص هذه المكونات الضارة في مجرى الدم. على الرغم من زيادة الوعي بالآثار الجانبية المميتة ، لم يكن هناك انخفاض في عدد الأشخاص الذين يدخنون.

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بشرى سارة.. أطعمة تعالج المدخنين من أمراض الرئة

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يقتل التبغ أكثر من 8 ملايين شخص كل عام. يتم الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين في 31 مايو من كل عام لنشر الوعي بالمخاطر المرتبطة باستخدام التبغ. الحملة السنوية هي فرصة للحد من استخدام التبغ وحماية صحة الناس وكذلك البيئة. تدخين التبغ هو أحد أكبر أسباب الأمراض والوفيات التي يمكن الوقاية منها. يساهم التدخين في مجموعة من أمراض السرطان والقلب. كما يمكن أن يسبب القرحة وهشاشة العظام والسكتة الدماغية وانتفاخ الرئة.

لا يعد التدخين خيارًا حكيمًا ، ولكن يبدأ العديد من الأشخاص في التدخين عندما يكونون صغارًا جدًا لفهم العواقب أو في أوقات التوتر العاطفي الشديد. إن عادة التدخين ليست ضارة فقط للمدخن نفسه ولكن من المعروف أن التدخين السلبي ضار بنفس القدر لغير المدخنين أيضًا.

في حين أن الإقلاع عن التدخين على الإطلاق هو الخيار الأكثر صحة ، إذا لم تكن مستعدًا للإقلاع عن التدخين ، يمكنك بذل قصارى جهدك لتقليل الضرر الذي يلحق بجسمك من خلال التخطيط لوجباتك حول الطعام الذي يثبت أنه مفيد لرئتي المدخنين. هذه أيضًا فعالة لأولئك الذين أقلعوا عن التدخين بالفعل ، لأن الإقلاع عن التدخين بمفرده لا يكفي لعكس تلف الرئة الذي حدث بالفعل.



الطماطم والتفاح



تشير دراسة استمرت عقدًا من الزمن على 650 بالغًا بريطانيًا وأوروبيًا إلى أن الوجبات الغذائية الغنية بالطماطم والفواكه، وخاصة التفاح ، يمكن أن تسرع من التئام الرئتين المتضررة بسبب الدخان. ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من حبتين من الطماطم في المتوسط ​​أو أكثر من ثلاث حصص من الفاكهة الطازجة يوميًا ، وخاصة التفاح ، يعانون من انخفاض أبطأ في وظائف الرئة مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل من حبة طماطم واحدة أو أقل من حصة واحدة من الفاكهة. يوم.

وجد بحث آخر نُشر على الإنترنت في مجلة Thorax ، أن الأشخاص الذين يتناولون خمسة حصص أو أكثر من الفاكهة والخضروات يوميًا كانوا ، على التوالي ، 40% و 34% ، أقل عرضة للإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن. في كل مرة يتم فيها تناول وجبة إضافية من الفاكهة أو الخضار ، أدى ذلك إلى انخفاض خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن بنسبة أربعة في المائة لدى المدخنين السابقين وانخفاض خطر الإصابة بنسبة ثمانية في المائة لدى المدخنين الحاليين.

الشاي الأخضر



يحتوي الشاي الأخضر على نسبة عالية من الكاتيكين وهو فعال مثل الطماطم والتفاح في إبطاء انخفاض قدرة الرئة التي تأتي مع تقدم العمر والتي تتفاقم بسبب التدخين. الكاتيكين مركبات يمكن أن تساعد في تنظيم ضغط الدم وزيادة فقدان الوزن وحماية الدماغ من الأمراض. يمكن لمضادات الاكسدة الموجودة في الشاي الأخضر أن تكسر وتزيل رواسب المخاط في الرئتين. الشاي الأخضر غني أيضًا بخصائصه المضادة للميكروبات التي تساعد في تحسين صحة الرئة.

الكُركُم



يحتوي الكركم على خصائص قوية مضادة للالتهابات ، مما يجعله فعالاً في تخفيف الضرر الذي يلحق بالرئتين عن طريق التدخين. الكركمين الموجود في الكركم هو الذي يمنحه خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للسرطان والتي تحمي الرئتين من التلف الناتج عن النيكوتين.

يمكن أن يتسبب دخان السجائر في حدوث التهاب وانسداد في مجرى الهواء. يحمي الكركمين من تطور مثل هذه الأمراض الالتهابية في الرئة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن. يحمي الكركمين الرئة من المواد المسرطنة الموجودة في دخان السجائر ويمنع تطور سرطان الرئة. يحمي الكركمين الموجود في الكركم الأعضاء الأخرى من السمية الناتجة عن التدخين. كما أنه يحمي من تلف الحمض النووي الناجم عن النيكوتين.

الزنجبيل

الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات تساعد على إزالة السموم من الجهاز التنفسي. يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم وبيتا كاروتين والزنك. من المعروف أيضًا أن بعض مستخلصات الزنجبيل تقتل خلايا سرطان الرئة. يمكنك إضافة الزنجبيل إلى العديد من الأطباق كتابل أو تناوله على شكل شاي الزنجبيل.