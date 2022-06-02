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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثق مقطع فيديو، لحظة إنقاذ سائق دراجة نارية حوصر تحت سيارة بشارع أوشن بوليفارد في ميرتل بيتش بساوث كارولينا الأمريكية.

وأظهر الفيديو، سيارة تصطدم بمؤخرة دراجة نارية عند أحد التقاطعات وتقفز فوقها، حيث تم إلقاء الراكب الموجود في الجزء الخلفي من الدراجة النارية من الأمام بينما يتم محاصرة سائق الدراجة تحت السيارة، وفق "فوكس نيوز".

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حادث غريب في أمريكا.. شاهد: سيارة تقفز فوق دراجة نارية بعد الاصطدام بمؤخرتها

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وأوضح الفيديو، الأشخاص الذين شهدوا الحادث يهرعون مع ضباط شرطة ميرتل بيتش، إلى السيارة ويبدأون في دفع السيارة للمساعدة في تحرير السائق المحاصر.

وذكرت إدارة شرطة ميرتل بيتش، أن سائق السيارة جوني تيلور جونيور ضبط ووجهت إليه تهمة امتلاك حاوية مشروبات كحولية.