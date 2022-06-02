نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر من هي الفنانة الوحيدة التي قبلها عادل إمام بإذن من زوجته لشدة جمالها.. شاهد المفاجأة من تكون؟؟ ( صور ) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - دائماً تثير الفنانة جيهان قمري الجدل من خلال إطلالاتها المختلفة أو تصريحاتها المثيرة للجدل، ومن المعورف عن الفنانة جيهان قمري أنها تظهر من خلال مشاهد الأغراء في الكثير من أعمالها الفنية المختلفة كما صنفها المخرجين، ومن خلال السطور التالية نرصد لكم أبرز الأسرار في حياة الفنانة جيهان قمري.

علاقتها بعادل إمام :

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

حادث غريب في أمريكا.. شاهد: سيارة تقفز فوق دراجة نارية بعد الاصطدام بمؤخرتها

من هي الفنانة الوحيدة التي قبلها عادل إمام بإذن من زوجته لشدة جمالها.. شاهد المفاجأة من تكون؟؟ ( صور )

لماذا سُميت مصر باللغة الإنجليزية Egypt وليس Misir أو Misr؟

إيمي سمير غانم تعترف بكل جراءة وتكشف عن أمر مخجل تتعرض له خلف الكواليس أثناء التمثيل

سم قاتل.. انتبه لا تخلط هذه الفواكة والخضروات مع بعضها مهما يكون السبب فالنهاية وخيمة على حياتك وحيات أسرتك

لا تأكلها أبدًا.. خضروات مدمرة ترفع السكر في الدم فوراً (تعرف عليها)

عريس يجبر عروسته الصغيرة على فعل صادم ليلة الزفاف.. النهاية كانت مؤلمة والفحص الطبي كشف ما لم يكن بالحسبان!

من هي الفنانة المصرية التي كانت تستحم باللبن وتزوجت 30 مرة وخانها جميع أزواجها مع عدا رشدي اباظة وثروتها بالمليارات !

شاركت الفنانة جيهان قمري في العديد من الأعمال الفنية المختلفة، وكانت أبرز تلك الأعمال ظهورها بفيلم "عمارة يعقوبيان" الذي قدم بطولتة الزعيم عادل أمام، وتم عرض العمل في عام 2006، وكشفت جيهان كواليش ذلك العمل من خلال لقاء تليفزيوني لها ، موضحة ان الزعيم هو من طلب أن تقوم بهذا الدور، وقالت أن الزعيم عادل أمام قال لها أنا هقطعك بوس وأنا واخد تصريح من زوجتي لا يوجد أي مشاكل" الأمر الذي جعلها تتعجب كثيراً.

مشاكلها الأسرية

وكانت الفنانة جيهان قمري تتعرض للكثير من المشاكل وبالأخص مع جدتها، حيث أن جدتها كانت دائماً تعتدي عليها بالضرب بسبب تصرفات جيهان، وكان ذلك لان الفنانة جيهان قمري كانت تعشق اللعب مع الصبيان الأمر الذي كانت ترفضه جدتها تماما بسبب القيم التي تربت عليها جدتها.

نجت من الموت

تعرضت الفنانة اللبنانية جيهان قمري لحادث أليم في عام 2019، حيث أنها كانت تتفادى تصادم عدد من السيرات أمامها، وأثناء تفاديها قامت سيارة مسرعة بخبط سيارتها، مما جعلها تتعرض لوعكة صحية شديدة وبعض الأزامات ونقلت على أثرها إلى المستشفى لتخضع للفحوصات الطبية وتم حجزها أكثر من يوم للأطمئنان على صحتها، وبعدها خرجت من المستشفى وروت تفاصيل الحادث من خلال صفحاتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.