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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نجد أنه تعاني الكثير من السيدات والفتيات من الشعر الخشن والمجعد حيث يسبب لهم الأحراج والكثير من المشاكل لذلك قام الكثير من هؤلاء النساء والفتيات بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تساعد على فرد الشعر لنجد أن فكرة الخميرة من الأفكار الطبيعية التي يمكن أن تساعد على فرد الشعر وتساعد في التخلص من خشونة الشعر وتساعد على نعومته وتقوي بصيلة الشعر وتساهم في إنبات الشعر وسوف نوضح طريقة عمل الخميرة ككرياتين للشعر من خلال هذا المقال إلى جانب وصفة البطاطس التي تعمل على تنعيم الشعر وفرده.

وصفة الخميرة لفرد الشعر

تعد الخميرة من المكونات الأساسية التي تستخدم في عمل العجائن والخبز وكذلك تستخدم أيضا في عمل كرياتين طبيعي للشعر وهي أفضل بكثير من الفرد الكيمائي المستخدم في صالونات التجميل وسوف نوضح طريقة عمل كيرياتين الخميرة من خلال النقاط التالية..

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كنز رباني ضعيها 20 دقيقة على شعرك الخشن ولن تحتاجي للكيراتين بعد اليوم لشعر ناعم كالحرير زي الهنديات

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المكونات:

خميرة.

زيت جوز هند.

فازلين.

نشا.

زيت زيتون.

ماء.

طريقة التحضير:

نحضر الماء في وعاء ونضع عليه خميرة ونقوم بتقليبها جيدا حتى تذوب تماما.

نضع النشا مع استمرار التقليب ونقوم بعد ذلك بوضع زيت الزيتون مع زيت جوز الهند مع الفازلين.

نقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس ونقسم الشعر إلى خصلات ثم نقوم بوضع الخليط عليه ونضع بونيه عليه ونتركه لمدة ساعتين.

نقوم بعد ذلك بغسل الشعر بالشامبو والماء وسوف نلاحظ نعومة الشعر والتخلص من التجاعيد والهيشان.

طريقة عمل وصفة البطاطس لعمل كيرياتين الشعر

تحتوي البطاطس على المعادن والفيتامينات التي يمكن من خلالها تنعيم الشعر وتطويله وسوف نوضح طريقة عمله من خلال النقاط التالية..

المكونات:

بطاطس.

زيت جوز هند.

زيت زيتون.

ماء.

طريقة التحضير:

نحضر البطاطس ونقشرها ونقطعها ونضعها في الخلاط مع قليل من الماء ونقوم بعصرها.

نقوم بعد ذلك بوضع الزيوت الطبيعية مثل الزيتون وجوز الهند على البطاطس.

نقلب المكونات جيدا حتى تتجانس ويقسم الشعر إلى إجزاء ويتم وضع الخليط عليه ويترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين ثم نقوم بغسله جيدا بالماء والشامبو.

وسوف نلاحظ بمدى نعومة الشعر وأنه مثل الحرير من أول استخدام.