نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر 8 علامات في وجهك تدل على الحظ السعيد وأنك ستكون من الأثرياء على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - نعلم أن وجوهنا تختلف عن بعضها البعض بالملامح والصفات الجمالية، فهل فكرتن يومًا أن في وجوهنا علامات تدل على الحظ والثراء، وتختلف من وجه إلى آخر؟

هناك 8 علامات تدل على الحظ والثروة في وجهك هي:

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

كنز رباني ضعيها 20 دقيقة على شعرك الخشن ولن تحتاجي للكيراتين بعد اليوم لشعر ناعم كالحرير زي الهنديات

8 علامات في وجهك تدل على الحظ السعيد وأنك ستكون من الأثرياء

السعودية.. كلاب ضالة تطارد طفلة في الشارع .. و شخص يتدخل في اللحظات الأخيرة وهكذا كانت النهاية (فيديو)

أفضل 4 أطعمة تخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم وتحافظ على صحة القلب

سيدة توقفت عن شرب الماء لمدة عام كامل: ما حدث لجسمها كان صادم للغاية

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء البارد دفعة واحدة؟؟

تغنيك عن الأدوية .. 8 طرق بسيطة تعالج الكحة تماما وتقضي على التهاب القصبات الحاد

كوب صغير من هذا المشروب يخفض السكر في الدم ويسيطر عليه بشكل أذهل الأطباء في العصر الحديث

لماذا يجب عليك شرب خل التفاح كل يوم ؟

وحوش وحيوانات مفترسة تهاجم المارة في الشوارع بشكل مفاجئ .. فيديو لأصحاب القلوب القوية

لها مفعول السحر.. 3 أسرار لخفض مستوى السكر في الدم فوراً (تعرف عليها).

أغرب عادات الزواج في العالم.. العروس ترفع قدميها من الأرض أمام الجميع وما يحدث لها في الخيمة بالإجبار لا يتخيله عقل

هل تعلم لماذا يصر الصينيون على شرب الماء المغلي في الطقس الصيفي الحار؟ عادة غريبة ستدهشك بتفاصيلها

ما هو الحيوان الذي لا يشرب الماء وإذا شربه مات؟؟.. شاهد المفاجأة بنفسك بالفيديو

5 علامات في الصباح يعتقد كثير من الناس انها عادية لكنها مؤشر خطير على ارتفاع نسبة السكر في الدم!!.. تعرف عليها الآن

القرنفل والليمون.. أسرار خلطة سحرية تصنع للنساء المعجزات في غرف النوم.. إليكم الطريقة الصحيحة لاستخدامها

أغرب وأخطر قبيلة في العالم .. يقطعون هذا العضو الحساس من الفتاة عند بلوغها وتمشي به بين الناس وهذا مصير كل من يزورهم (صور)

-الجبين المدور البارز: يدل أنك ستحصلين على المال الوفير، ومؤشر على الذكاء والقدرات العقلية الواسعة التي تساعدكِ في إطلاق العنان لإبداعكِ، مما يؤدي بالتالي إلى كسب المال.

– حواجب كثيفة وطويلة: تعتبر كحامية للعيون من الحسد والشر والغيرة، وبالتالي تطرد عنك تلك السلبية، لذلك حافظي على الحواجب بهذا الشكل.

-العيون اللامعة: التي تدل بالنسبة للصينين على الذكاء، والصحة الجيدة والنشاط، الأمر الذي يدل على حياة عملية ناجحة تكسبكِ المال.

– أذن طويلة بارزة: يرى الصينيون أن مَن يملك أذنين طويلتين، فهو يتميتع بالثقة بالنفس، الحظ، الحكمة والتخطيط طويل المدى، فيحقق بالتالي ما يسعى إليه.

– أنف كبير ذو رأس ممتلىء: الأنف بالنسبة للصينيين مستودع الثروة والمال، كلّما كان كبيرًا، طرفه ممتلئًا، كلما زاد معه اهتمام الشخص بالإدخار وإيجاد الأمان المالي.

– خدود ممتلئة ذات عظام بارزة: تعتبر جاذبة للثروة، كما تدل على الحماسة والكاريزما.

– شفاه ممتلئة ذات لون زهري: تدل على الجرأة، والشجاعة، والتمتع بمهارات اجتماعية وقدرة التواصل.

– ذقن مستدير وممتلىء: هذا دليل على أنه بإمكانكِ توفير الأموال المكتسبة، والعيش حياة مريحة مستقبلًا.