السعودية.. كلاب ضالة تطارد طفلة في الشارع .. و شخص يتدخل في اللحظات الأخيرة وهكذا كانت النهاية (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عريس يطلق عروسته أثناء المضاجعة والسبب صادم.. لن تصدق ماذا وجد فوق السرير وجن جنونه! أغرب عادات الزواج في العالم.. العرايس عرايا بلا ملابس بالكامل في مسبح ويقوم العريس بهذا الفعل أمام الجميع.. فإن تحملت العروس صارت زوجته!

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