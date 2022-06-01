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صنعاء - ميسرا اسماعيل - لا يظهر ارتفاع الكوليسترول في الدم أي أعراض واضحة حتى فوات الأوان. يمكنك المساعدة في الحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك تحت السيطرة عن طريق استهلاك أي من هذه الأطعمة الأربعة المعروف أنها تحافظ على صحة القلب.

الكوليسترول جزء لا يتجزأ من جسم الإنسان. ينتجه الكبد ولكن يمكن العثور عليه أيضًا في المنتجات الحيوانية التي يتم تناولها أو شربها. إن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يعرض الشخص لخطر أكبر لأحداث مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية. ما هي أربعة أطعمة للمساعدة في خفض مستوياتك؟

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أفضل 4 أطعمة تخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم وتحافظ على صحة القلب

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تعتبر الدهون غير المشبعة ، وهي النوع الموجود في الأفوكادو ، أنواعًا صحية من الدهون. والأفوكادو لا يحتوي على كولسترول على الإطلاق.

يمكن أن تساعد كل من الدهون المتعددة غير المشبعة والدهون الأحادية غير المشبعة في خفض مستويات الكوليسترول في الدم ، مما يجعل الأفوكادو غذاءً صحيًا للقلب. لكن فوائد الكوليسترول في الأفوكادو تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك.

وفقًا لبحث نشرته جمعية القلب الأمريكية ، فإن تناول حبة أفوكادو واحدة يوميًا يمكن أن يخفض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ، والمعروف أيضًا باسم الكوليسترول "الضار".

زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ، حيث يحتوي على حوالي 75 في المائة من حيث الحجم.

عند استبدال الدهون المشبعة ، تساعد الدهون الأحادية غير المشبعة على خفض الكوليسترول الضار LDL.

تُعزى الفوائد الصحية لزيت الزيتون إلى خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

دقيق الشوفان

يحتوي دقيق الشوفان على ألياف قابلة للذوبان تقلل كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ، وهو الكوليسترول "الضار".

الشوفان غني أيضًا بنوع من الألياف يسمى بيتا جلوكان.

وجد الخبراء أن تناول 3 جرام من بيتا جلوكان يوميًا كجزء من نظام غذائي ونمط حياة صحي يمكن أن يساعد في خفض الكوليسترول.

يحدث هذا لأنه عندما يتم استهلاك بيتا جلوكان ، فإنه يشكل هلامًا يرتبط بالأحماض الصفراوية الغنية بالكوليسترول في الأمعاء.

هذا يساعد على الحد من كمية الكوليسترول التي يتم امتصاصها من الأمعاء إلى الدم.

يجب على الكبد بعد ذلك أن يأخذ المزيد من الكوليسترول من دمك لإنتاج المزيد من الصفراء ، مما يخفض نسبة الكوليسترول في الدم.

المكسرات

تعتبر المكسرات مصدرًا جيدًا آخر للدهون غير المشبعة وهي تحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة ، وهو مزيج يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستوى الكوليسترول لديك تحت السيطرة.

وأضافت المنظمة الخيرية الصحية: "إنها تحتوي على الألياف التي يمكن أن تساعد في منع امتصاص بعض الكوليسترول في مجرى الدم من الأمعاء ، وكذلك البروتين وفيتامين E والمغنيسيوم والبوتاسيوم والستيرولات النباتية الطبيعية والمغذيات النباتية الأخرى التي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم. .

"إنهم يشبعون أيضًا ، لذلك من غير المرجح أن تتناول وجبات خفيفة من أشياء أخرى."

عندما يتعلق الأمر بالأطعمة التي يجب أن تتجنبها قدر الإمكان ، فإن هذه الأطعمة تشمل:

لحم بقري دهني

عدس

الدواجن بالجلد

منتجات الألبان المصنوعة من الحليب كامل الدسم أو قليل الدسم

الزيوت النباتية المشبعة ، مثل زيت جوز الهند وزيت النخيل وزيت نواة النخيل.