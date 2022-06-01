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سيدة توقفت عن شرب الماء لمدة عام كامل: ما حدث لجسمها كان صادم للغاية

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علنت سيدة نمساوية عن توقفها عن شرب المياه تماماً منذ عام تقريباً واتباع ما يُعرف باسم الصوم الجاف، قصة صوفيا باتريك تسببت في جدل كبير فمن المعروف أن الماء يحتوي على عناصر هامة من الصعب الاستغناء عنها.

صوفيا تؤكد أن التوقف عن شرب المياة حسن حالتها الصحية حيث تخلصت تماماً من ألم المفاصل وانتفاخ العين بجانب التخلص من المشاكل الهضمية واضطراب المعدة تماماً.

النظام الغذائي الذي تتبعه صوفيا يعتمد على الصيام لمدة 13 أو 14 ساعة لتتناول بعدها كميات كبيرة من عصائر الفاكهة التي تحتوي على كافة العناصر الغذائية التي يحتاج لها جسمها.

قبل البدء بهذا النظام، لجأت صوفيا لعدد كبير من الأطباء للتخلص من انتفاخ العين وألم المفاصل إلا أن الأطباء أخبروها أنها بحالة صحية جيدة ولا تعاني من أي شيء، والحل الوحيد هو الخضوع لجراحة للتخلص من انتفاخ العين.

استمرت حالة صوفيا في التدهور حتى نصحها أحد الأصدقاء بتجربة الصيام الجاف، وكانت النتيجة مذهلة حيث اختفى الانتفاخ وتحسنت حالتها الصحية لذلك قررت الاستمرار في هذا النظام لمدة أطول.

قالت صوفيا أن المياه المعبأة في الزجاجات أو مياه الصنبور تضر بشدة بعمل الكلية وتطرد العناصر الغذائية الهامة من الجسم، لذلك فإن الصيام الجاف يوفر الراحة للكليتين فتعود للعمل بحال أفضل.

الصيام الجاف هو أحد الأنماط العلاجية حيث يساعد الامتناع عن الطعام والشراب على تخليص الجسم من السموم المتراكمة فيه، هذا النظام يتبعه عدد كبير من الأشخاص حول العالم حيث يفضلون تجنب الماء الحي الطبيعي.

في الوقت نفسه، يؤكد عدد من خبراء التغذية أن هذه الفكرة سخيفة لأن الجسم يحتاج إلى المياة بشكل أساسي ولا يمكن الاستغناء عنه ابداً.