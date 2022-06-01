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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يحرص المواطنون الصينيون على هذا الطقس اليومي الذي تتوارثه الأجيال منذ مئات السنين، وهو شرب الماء المغلي في جميع الأوقات وحتى أثناء تناول وجباتهم اليومية.

فلا تستغرب إذا علمتَ أن الصينيين يحبون شرب أكواب الماء الساخنة على مدار ساعات اليوم وحتى في فصل الصيف، وكذلك أثناء تناولهم الطعام، وذلك أنهم يؤمنون أن الإكثار من شرب الماء الساخن يرفع من معدلات المناعة ويحسن الحالة الصحية العامة، وأن شرب الماء الفاتر في درجة الحرارة العادية أو حتى الماء البارد أو المثلج سيؤدي في النهاية إلى متاعب صحية جمة يمكنهم تلاقيها بسهولة عن طريق شرب الماء الساخن.

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هل تعلم لماذا يصر الصينيون على شرب الماء المغلي في الطقس الصيفي الحار؟ عادة غريبة ستدهشك بتفاصيلها

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وبحسب صحيفة "LA Times"، فإن الشباب الصينيين الذين يرفضون الإمتثال لتلك العادة الغريبة يتعرضون لإنتقادات ومضايقات من أفراد عائلاتهم الأكبر سناً لأنهم يخالفون التقاليد المتوارثة منذ قرون بشكل علني، ويكون رد الأجداد وقتها "الماء البارد سيصيبك بتقلصات في المعدة".