نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ما هو الحيوان الذي لا يشرب الماء وإذا شربه مات؟؟.. شاهد المفاجأة بنفسك بالفيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - سؤال ما هو الحيوان الذي لا يشرب الماء، يبدو سؤالاً غريبا، حيث إنه تحتاج جميع الكائنات الحية إلى الماء للبقاء على قيد الحياة، كمية الماء في أجسامنا هي ما تجعله رطباً، بدون الماء، سيتوقف جسمك عن العمل بشكل صحيح وعندما لا يكون لدينا الكمية المناسبة من الماء في أجسامنا، فإننا نشعر بالجفاف وهذا يمكن أن يجعلنا ضعفاء، لكن هناك بعض الحيوانات التي لا تشرب الماء، أعرفها في هذا المقال.

الحيوانات التي لا تشرب الماء

عندما نُسأل ما هو الحيوان الذي لا يشرب الماء؟ أول ما يتبادر إلى أذهاننا هو الجمل، على الرغم من أن الجمل يمكن أن يعيش بدون ماء لعدة أيام، إلا أنه يجب أن يشرب الماء بالتأكيد للبقاء على قيد الحياة ومع ذلك هناك حيوانات لا تحتاج لشرب الماء للبقاء على قيد الحياة وسوف نتعرف عليها في السطور التالية.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

هل تعلم لماذا يصر الصينيون على شرب الماء المغلي في الطقس الصيفي الحار؟ عادة غريبة ستدهشك بتفاصيلها

ما هو الحيوان الذي لا يشرب الماء وإذا شربه مات؟؟.. شاهد المفاجأة بنفسك بالفيديو

5 علامات في الصباح يعتقد كثير من الناس انها عادية لكنها مؤشر خطير على ارتفاع نسبة السكر في الدم!!.. تعرف عليها الآن

القرنفل والليمون.. أسرار خلطة سحرية تصنع للنساء المعجزات في غرف النوم.. إليكم الطريقة الصحيحة لاستخدامها

أغرب وأخطر قبيلة في العالم .. يقطعون هذا العضو الحساس من الفتاة عند بلوغها وتمشي به بين الناس وهذا مصير كل من يزورهم (صور)

احذر أن تتجاهلها .. علامة في باطن القدمين تدل على نقص فيتامين B12 الهام لجسمك

عريس سعودي لم يكتشف أنه تم تبديل عروسته بأختها إلا بعد أسبوع من ليلة الدخلة .. ونهاية مأساوية للعروس

مشروب سحري يقضى على انسداد الجيوب الأنفية والشخير نهائيا فى خلال 20 ثانية

ضع ملعقة فقط من “زيت الزيتون” على قدميك قبل النوم وشاهد النتائج السحرية التي ستجعلك تستخدمه يومياً .. هذا ما سيحدث لجسمك !.

أشهر أنواع الحيوانات التي لا تشرب الماء

للإجابة عن سؤال ما هو الحيوان الذي لا يشرب الماء، إليك في السطور التالية أشهر هذه الحيوانات:

جرذ الكنغر

هذا القارض الصغير، هو واحد من الحيوانات التي لا تشرب الماء أبدًا طوال حياته ولا يحتاج إلى شرب الماء إطلاقاً، إذ يحصل على الرطوبة اللازمة من البذور التي يتغذى عليها ولكن هل يكفي ذلك ؟ وضع الله تعالى في فأر الكنغر مميزات خاصة تمكنه من خفض التمثيل الغذائي لتقليل فقدان الرطوبة من الجسم، كما أنه يفرز بولًا عالي التركيز لا يفقد الماء من خلال الإخراج، بالإضافة إلى كونه حيوانًا يفعل ذلك، فهو لا يلهث ولا يتعرق وهذه طريقة ممتازة للبقاء على قيد الحياة للقوارض التي تعيش في الصحاري القاحلة.

حيوان الجربوع

حيوانات الجربوع، هي قوارض ليلية تعيش في البراري الصحراوية وتتواجد في معظم الدول العربية، حيث تعيش في الصحاري والمناطق الجافة في إفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية وتتشابه حيوانات الجربوع مع فئران الكنغر التي تعيش في الولايات المتحدة إلى درجة يصعب التفريق بينها، وهي من القوارض التي لا تشرب الماء وتعتمد على رطوبة النباتات والحبوب التي تأكلها ويدخل هذا النوع من القوارض السبات الصيفي في الأشهر الحارة.

الشيطان الشائك

لا تشرب هذه السحلية الأسترالية أيضًا الماء، لأن الجلد الشائك للسحلية يساعد على امتصاص الرطوبة من الهواء أثناء الليالي الباردة أو المطر ويمكّن السحلية من البقاء على قيد الحياة. أصبحت هذه الأشواك متعددة الأغراض تكيفًا ممتازًا لهذا الحيوان الصحراوي القاحل. يساعد السحلية على العيش بدون شرب الماء، في الطبيعة، غالبًا ما تغطي هذه السحالي ظهورها بالرمل الرطب، مما قد يسمح لها بامتصاص المزيد من الماء أكثر من مجرد الوقوف على الرمال، يبدو أن الرمل الرطب الناتج عن الندى هو مصدر رئيسي للمياه بالنسبة للسحالي الشائكة.

غزال الرمال

يتفوق هذا الغزال على البعير عندما يتعلق الأمر بالبقاء على قيد الحياة بقليل من الماء، فقد وهبه الله تعالى ميزات جعلته قادراً على التكيف مع الظروف الجافة، حيث أن الغزال لديه القدرة على انكماش رئتيه وقلبه لتقليل التنفس وبالتالي تقليل فقدان الرطوبة، بالإضافة إلى ذلك، في وقت الحاجة، يمكن لهذا الحيوان أيضًا إعادة امتصاص البول مرة أخرى للحصول على الرطوبة وهذا يجعل غزال الرمال العربية ملكًا حقيقيًا للصحراء.

الكوالا

هذا الحيوان اللطيف والمحبوب لا يشرب الماء وهذا ليس لأنه يعيش في منطقة قاحلة والسبب الرئيسي هو أنه بطيء وغالبًا يتواجد في الأماكن التي تمتلئ فيها المياه بالحيوانات المفترسة، لذلك بدلاً من شرب الماء، تعتمد الكوالا على الرطوبة من أوراق الأوكالبتوس التي تتغذى عليها.

الضفدع حامل المياه

الضفدع حامل المياه، هو أحد الحيوانات التي لا تشرب الماء وهو حيوان أسترالي له جسم يتكيف بشكل فريد في مواسم الجفاف. تمتص هذه الضفادع الماء خلال الأشهر الممطرة. أما خلال فترات الجفاف، يفرز جلد الضفدع شرنقة مخاطية مقاومة للماء تمنع الرطوبة من التسرب من جسمها. في هذه الأثناء، يدخل هذا الضفدع الأسترالي في حالة ثبات تحت الأرض في انتظار موسم مطير آخر ويمكنه أن يعيش لمدة عامين أو أكثر على السائل المخزن في مثانته.

ما هو الحيوان الذي يخزن الماء في ذيله

لقد تعرفنا على ما هو الحيوان الذي لا يشرب الماء وأشهر الحيوانات التي تفعل ذلك بطرق فريدة من نوعها، لكن ما هو الحيوان الذي يخزن الماء في ذيله، هذا الحيوان هو نوع من السحالي الأمريكية السامة، التي تُعرف باسم "العظايا الضخمة"، حيث تخزن هذه السحالي احتياجاتها من الطعام والماء في ذيلها الكبير، هذا الذيل وحده يمثل خمس حجم جسم هذه السحالي.