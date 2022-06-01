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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد نقص فيتامين ب 12 شائعًا بشكل لا يصدق ويمكن أن يكون سببًا لعدد من الأحاسيس أو الاضطرابات الغريبة التي قد تعاني منها. أحد الأمثلة على ذلك هو الشعور بعدم الراحة في أسفل قدميك.

يمكن أن تبدو أعراض انخفاض مستويات B12 في الجسم غير ضارة ، مما يعني أن الكثيرين يؤجلون زيارة الطبيب. هذا خطأ لأنه ترك دون علاج ، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى مضاعفات عصبية لا رجعة فيها. إذا وجدت نفسك تعاني من إحساس غير مريح بالحرقان تحت قدميك ، فقد يكون ذلك أحد الأعراض المبكرة التي تحذر من أنك بحاجة إلى المزيد من فيتامين ب 12.

فقر الدم الخبيث هو أحد أمراض المناعة الذاتية الذي يمنع الجسم من تكوين عامل جوهري ، والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى نقص فيتامين ب 12.

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احذر أن تتجاهلها .. علامة في باطن القدمين تدل على نقص فيتامين B12 الهام لجسمك

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فقر الدم الخبيث هو السبب الأكثر شيوعًا لنقص فيتامين ب 12 في المملكة المتحدة.

هناك عدد من الأعراض التي تشير إلى نقص فيتامين ب 12 الناجم عن فقر الدم الخبيث.

إحدى علامات التحذير الرئيسية هي حرق الساقين أو القدمين ، وفقًا لجمعية فقر الدم الخبيث.

تُعرف القدم المحترقة أيضًا باسم متلازمة غريرسون جوبالان.

يحدث ذلك عندما تؤدي المستويات المنخفضة من فيتامين ب 12 إلى إتلاف الأعصاب في أطراف الجسم ، مثل القدمين.

تشمل أعراض فقر الدم بعوز B12 الأخرى ما يلي:

التعب الشديد (التعب) نقص الطاقة (الخمول) ضيق التنفس شعور بالاغماء الصداع جلد شاحب سماع الأصوات القادمة من داخل الجسم وليس من مصدر خارجي (طنين الأذن) فقدان الشهية وفقدان الوزن.

يلعب فيتامين ب 12 دورًا أساسيًا في قيادة العديد من التفاعلات الكيميائية الحيوية المهمة في الجسم ، بما في ذلك التفاعلات المطلوبة لوظيفة الجهاز العصبي.

يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 العديد من المشاكل الصحية ، بما في ذلك تلف الأعصاب الدائم.

يمكن أن يسبب تلف الأعصاب الناتج عن نقص فيتامين ب 12 أعراضًا تشمل الإحساس بالحرقان في القدمين.

إذا كنت تشك في أنك تعاني من نقص فيتامين ب 12 ، يجب عليك استشارة طبيبك.

نظرًا لوجود معظم مصادر فيتامين ب 12 في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والبيض ، فقد يكون النباتيون عرضة للإصابة بنقص فيتامين ب 12.

وبالمثل ، فإن كبار السن معرضون أيضًا لتطوير الحالة.

تشمل عوامل الخطر الأخرى لنقص B12 الأفراد الذين يعانون من ظروف تؤثر على امتصاص هذا الفيتامين ، مثل أولئك الذين يعانون من مرض كرون.

الأشخاص ذوو العادات الغذائية السيئة هم أيضًا من بين المجموعة المعرضة للخطر أيضًا.

نظرًا لأن فيتامين ب 12 يلعب دورًا رئيسيًا في الأداء السليم للجهاز العصبي عن طريق تحفيز إنتاج المايلين (مادة تعزل الخلايا العصبية وتضمن التوصيل العصبي السليم) ، فإن انخفاض مستويات هذا الفيتامين في مصل الدم سيؤدي إلى تلف الأعصاب ، والذي يظهر على شكل اعتلال عصبي.

تعتبر حرقة القدمين الناتجة عن نقص فيتامين ب 12 حالة قابلة للعكس.

يعد التشخيص المناسب وفي الوقت المناسب أمرًا ضروريًا ، ومن خلال العناية بأعصابك من خلال تزويدهم بكمية كافية من B12 ، يمكنك المساعدة في تقليل الإحساس بعدم الراحة في قدميك.