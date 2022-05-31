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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يمكن أن يؤثر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم على أي شخص ، ولكن من المرجح أن يعاني بعض الأشخاص من هذه الحالة أكثر من غيرهم. فيما يلي تسعة شروط مرتبطة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

لا توجد أعراض لارتفاع الكوليسترول ، لذلك من المستحيل معرفة ما إذا كانت مستويات الكوليسترول لديك صحية دون إجراء فحص الدم. يجب على معظم الناس فحص الكوليسترول كل خمس سنوات. لكن سيحتاج بعض الأشخاص إلى فحص الكوليسترول في كثير من الأحيان ، ويمكن أن تؤدي حالات طبية معينة إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول. تحدث موقع Express.co.uk مع الدكتورة ديبوراه لي من صيدلية دكتور فوكس على الإنترنت لمعرفة الشروط التسعة المرتبطة بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم .

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9 علامات تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار ي الدم .. اكتشفها الآن واعرف ماذا يجب أن تفعل

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لن تعرف أن مستويات الكوليسترول لديك مرتفعة جدًا ما لم تخضع لفحص الكوليسترول في الدم.

يعتبر اختبار الكوليسترول أمرًا يتجاهله بعض الأشخاص نظرًا لعدم وجود أعراض ، ولكن عدم فحص الكوليسترول وعلاج المستويات المرتفعة قد يؤدي إلى انسداد المواد أو الذبحة الصدرية أو النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.



قال الدكتور لي: "من الأفضل بكثير فحص مستويات الكوليسترول لديك قبل وقت طويل من الوصول إلى هذه المرحلة."

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by Taboola

يجب أن يخضع الشخص العادي لفحص الكوليسترول مرة كل خمس سنوات ، أو في كثير من الأحيان إذا كان الاختبار الأخير غير طبيعي.

توصي مؤسسة القلب البريطانية جميع البالغين بإجراء فحص للكوليسترول في أي عمر ، حتى لو شعروا بصحة جيدة.

على الرغم من أن اختبار الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا قد يبدو أولوية ، إلا أنه من المهم اختبار الشباب البالغين لأن واحدًا من كل 250 من سكان المملكة المتحدة سيعاني من فرط كوليسترول الدم العائلي (FH) - وهي حالة وراثية تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول (عادةً ما يرفع مستوى الكوليسترول الضار LDL).

يجب تشخيص هذا في سن مبكرة وعلاجه بشكل مناسب لمنع الأشخاص من الإصابة بأمراض القلب في سن مبكرة.

فرط كوليسترول الدم العائلي ليس الحالة الوحيدة التي يمكن أن تسبب ارتفاع الكوليسترول.

في بعض الأحيان ، قد يؤدي وجود حالات طبية أخرى إلى تنبيه الطبيب لفحص مستويات الكوليسترول لديك.

على سبيل المثال ، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، أو السكري ، أو ضعف الانتصاب ، أو تعرضت لنوبة قلبية أو سكتة دماغية صغيرة ، أو كنت تعاني من مرض في العين ، فقد يفحصك طبيبك بشكل متكرر.

ومع ذلك ، ليست هذه الحالات الواضحة فقط هي التي يمكن أن تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

يكشف موقع Express.co.uk عن الحالات التسعة الشائعة التي قد تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وتشير إلى أنك بحاجة إلى فحص مستوياتك في أسرع وقت ممكن.

السن يأس

بعد انقطاع الطمث ، تلحق النساء مخاطر الإصابة بأمراض القلب مع الرجال.

هل تعلم أن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة بين النساء في المملكة المتحدة؟

قال الدكتور لي: "يُنصح النساء اللواتي يعانين من فترة ما قبل انقطاع الطمث بفحص مستويات الكوليسترول لديهن عاجلاً وليس آجلاً.

"إذا اختاروا تناول العلاج التعويضي بالهرمونات ، فقد يكون من المفيد معرفة أن العلاج التعويضي بالهرمونات يميل إلى خفض الكوليسترول."

بدانة

السمنة خطيرة من عدة نواحٍ ، لكنها من الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وأوضح الدكتور لي: "ترتبط السمنة بزيادة كميات الأنسجة الدهنية.

"الدهون البيضاء هي نسيج أيضي نشط يفرز البروتينات والهرمونات التي تعطل عملية التمثيل الغذائي مما يؤدي إلى مقاومة الأنسولين والالتهابات المزمنة وتصلب الشرايين."

صدفية

الصدفية هي حالة جلدية تسبب ظهور بقع حمراء متقشرة على الجسم.

في حين أن هذه الحالة هي تهيج بسيط للبعض ، فإن العديد من 2٪ من البريطانيين الذين يعانون منها يجدون أن الصدفية تقلل من جودة حياتهم.

الكوليسترول هو أحد المخاوف الإضافية التي يشعر بها المصابون بالصدفية.

قال الدكتور لي: "يبدو أن مستويات الكوليسترول المرتفعة مرتبطة بأمراض المناعة الذاتية ، بما في ذلك الصدفية".

هشاشة العظام

يبدو أن هناك علاقة بين ارتفاع الكوليسترول وانخفاض كثافة المعادن في العظام ، وفقًا للدكتور لي.

هشاشة العظام هي حالة تضعف العظام ويبدو أن اتباع نظام غذائي عالي الكوليسترول يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

لذلك ، من المنطقي أن يراقب الأشخاص المصابون بهشاشة العظام مستوى الكوليسترول لديهم.

مرض الكبد

يموت أكثر من 40 شخصًا يوميًا بسبب أمراض الكبد في المملكة المتحدة.

إذا كنت تشرب الكثير من الكحول وتعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكبد وارتفاع الكوليسترول.

وأوضح الدكتور لي: "تؤدي المستويات المرتفعة من الكوليسترول إلى تخزين الدهون الزائدة في الكبد ، وهذا يضر بوظائف الكبد".

إذا كنت مصابًا بمرض في الكبد ، فيجب عليك فحص الكوليسترول بشكل متكرر وبذل جهود لتقليله.

مرض كلوي

يمكن أن يؤثر تصلب الشرايين على الشرايين الكلوية التي تغذي الكلى.

قال الدكتور لي: "نتيجة لذلك ، لا يتم إمداد الكلى بالدم بشكل كافٍ ، وهذا يمكن أن يضر بوظائف الكلى".

من المرجح أن يكون الأشخاص المصابون بأمراض الكلى لديهم أوعية دموية ضيقة ، لذا فإن مراقبة الكوليسترول أمر حيوي.

قصور الغدة الدرقية

يؤدي خمول الغدة الدرقية إلى ارتفاع الكوليسترول الضار LDL.

لذلك إذا كنت تعاني من قصور الغدة الدرقية أو اضطرابات الغدة الدرقية الأخرى ، فقد يكون ذلك سببًا لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

متلازمة كوشينغ

ترتبط مستويات الكورتيزول المرتفعة أيضًا بمستويات الكوليسترول المرتفعة.

قال الدكتور لي: "ارتفاع مستويات الكورتيزول ينشط نظام الرينين أنجيوتنسين - الإنزيمات الرئيسية في الكلى التي تتحكم في ضغط الدم.

"هذا يعني أن كوشينغ يرتبط أيضًا بارتفاع ضغط الدم."

إدمان الكحول

عندما تشرب الكحول يتحلل في الكبد ويتحول إلى كولسترول وثلاثي الغليسريد.

وأشار الدكتور لي إلى أن: "شرب الكثير من الكحول يضر بوظائف الكبد ويؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية".

المصدر: إكسبريس