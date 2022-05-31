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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أطلق رجال شرطة كانساس النار على امرأة أمريكية من أصول أفريقية تبلغ من العمر 26 عامًا حامل أثناء بحثهم عن سيارة متورطة في سرقة سيارة مسلحة.

وحسب "الديلي ميل" أطلقت شرطة كانساس سيتي النار على ليونا هيل خمس مرات بعد أن أخبرتهم بوجود مسدس في السيارة ، وهرب الرجل الذي كان معها قبل الساعة الثامنة مساءً بقليل يوم الجمعة.

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في أمريكا .. شاهد: عناصر شرطة يطلقون النار على امرأة سمراء حامل ويكبلون يديها على الأرض و الدماء تسيل عبر قميصها الأبيض

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شهود مذعورين



وزعم شهود مذعورين أن المشتبه به كان يحاول التعاون قبل أن يتم إطلاق النار عليها وتكبيل يديها على الأرض بينما تتسرب الدماء عبر قميصها الأبيض.

وتم نقلها إلى المستشفى بعد إصابتها بجروح خطيرة لكنها في حالة مستقرة.

العثور على مسدس

وقال رجال الشرطة إنه تم العثور على مسدس بالقرب من السيارة - لكن لم يتضح ما إذا كانت المرأة تحتجزه - وفتحوا تحقيقًا كاملاً بينما كان الضابطان المعنيان في إجازة إدارية.

وتظهر اللقطات هيل وهي مقيدة على الأرض عندما بدأت تنزف من جروح ناجمة عن طلقات نارية في متجر فاميلي دولار في كانساس سيتي.

الضباط يصرخون



وقالت شاهدة عيان إنها سمعت في البداية الضباط يصرخون "اخرج من السيارة" في وجه شخصين كانا في السيارة الواقفة بجانب سيارتها وهرب السائق قبل أن تخرج هيل من سيارتها ويدها مرفوعتان. فيما انقض عليها الضباط وطلبوا منها النزول على الأرض لكنها قالت إنها حامل ولا يمكنها الاستلقاء.

وقالت هيل في وقت لاحق إن هناك مسدسًا في السيارة وبدأت تتراجع نحو سياج في ساحة انتظار السيارات قبل أن تسحب الشرطة أسلحتها.

وقالت السلطات إن رجال شرطة في سيارتين كانوا يتابعون مكالمة حول سرقة سيارات مسلح بعد أن قدم لهم المرسلون وصفًا للمركبة ولوحة الترخيص.