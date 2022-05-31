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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت صحيفة "المرصد" عن هوية مشهورة سناب شات - من جنسية عربية- التي صدر قرار بتغريمها 400 ألف ريال، لمخالفتها عدد من الأنظمة.

وحصلت "المرصد" على معلومات تفيد أن مشهورة سناب شات هي اللبنانية الدكتورة يومي.

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الكشف عن هوية مشهورة سناب من الجنسية العربية التي تم تغريمها 400 ألف ريال في السعودية ومنع الإعلان لديها

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وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بالتعاون مع وزارة التجارة أعلنت عن صدور قرار بتغريم مشهورة سناب شات من جنسية عربية، لمخالفتها عدد من الأنظمة.

وشملت العقوبات تغريمها 400 ألف ريال، وإيقافها عن ممارسة الإعلان في المملكة والتعميم بمنع التعامل مع المعلنة، وإحالتها والمنشأة إلى لجنة النظر في مخالفة نظام التجارة الإلكترونية.

وذكرت الهيئة أن المخالفات المرصودة هي مخالفة نظام الإعلام المرئي والمسموع، ومخالفة نظام مكافحة التدخين، ومخالفة نظام التجارة الإلكترونية، وممارسة العمل التجاري بدون رخصة.