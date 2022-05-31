مفاجأة غير متوقعة في صالة أفراح تصيب عروسين بالذهول.. لن تصدق ماذا حدث؟؟ (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أغرب قبيلة في العالم.. النساء مكشوفة بالكامل النصف العلوي والنصف السفلي لأجسادهن ويقدمهن أزواجهن هدايا للضيوف (صور) نسر جارح يخطف ‘‘أرنب بري‘‘ بسرعة البرق وحينما أوشك على افتراسه كانت النهاية مفاجئة.. شاهد

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