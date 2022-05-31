نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد زفافة بساعيتن.. عريس ينهار فجأة ويبكي بين يدي عروسته حتى الصباح وما حدث جعل العروسة تصفها باسوأ ليلة في حياتها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - انهار عريس وولول وبكى كالم فجوع عقب انتهاء حفل زفافه بساعتين وفي ليلة دخلته على عروسه، لسبب فاجأ عروسه التي أقسمت له أنها تحبه ولم ترتكب أي هفوة ثير حنقه وتدفعه للانهيار بين يديها.

وسارع العريس للاعتراف لزوجته أنه بكى وأصيب بحالة حزن شديد بعد أن تذكر والدته التي توفيت قبل شهرين من زفافه والتي كانت تتمنى أن تراه في ذلك اليوم.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

بعد زفافة بساعيتن.. عريس ينهار فجأة ويبكي بين يدي عروسته حتى الصباح وما حدث جعل العروسة تصفها باسوأ ليلة في حياتها

أسرار صادمة عن نجمة مسلسل الحاج متولي التي ذبحت أمها وأصيبت بصدمة مروعة من زوجها في ليلة الدخلة

شاهد بالفيديو : وصفة سحرية لعلاج البواسير.. ضعها على ”البواسير الخارجية المنتفخة” وانسى الجراحة للأبد وقل الحمد لله

بشرى سارة.. هذا المشروب السحري البسيط سوف يخلصك من الكرش تماماً..!

لماذا تشعر بالنعاس نهارا؟؟.. ليس قلة النوم.. تعرف على السبب الخطير وطرق علاجه!

لا داعي لطبيب الأسنان.. ضعوا هذا الخليط الطبيعي البسيط على الضرس الموجوع.. وسيختفي الألم خلال دقيقة

علامتان تشيران إلى نقص فيتامين B12 في الجسم.. وهذا ما يجب عليك فعله

أغرب عادات الزواج في العالم.. العرايس عرايا بلا ملابس بالكامل في مسبح ويقوم العريس بهذا الفعل أمام الجميع.. فإن تحملت العروس صارت زوجته!

بدون جراحة.. الوصفة السحرية الوحيدة التي تزيل البواسير أسرع من أي علاج آخر في 24ساعة!

مشروب شائع في البيوت العربية .. يضر الكلى والقلب ويرفع الكوليسترول الضار بسرعة مخيفة (تجنبه فورًا)

طريقة سحرية للتخلص من رواسب الأسنان السوداء والحصول على اسنان بيضاء كالثلج

عريس يطلق عروسته أثناء المضاجعة والسبب صادم.. لن تصدق ماذا وجد فوق السرير وجن جنونه!

ووفقا لما أوردته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 29 عاما ذكرت أن ليلة زفافها كانت الأغرب من نوعها والأكثر بؤسا لأنها قضت الليل في التخفيف عن زوجها الذي أصيب بانهيار فور دخولهما عش الزوجية، بدل مطارحتها القبل والغرام.

وشعرت الفتاة بالخوف الشديد والأسى في البداية عندما وجدت زوجها يجلس في ركن مظلم في المنزل ويبكي بحرارة، فحاولت تهدئته لتفهم سبب ذلك البكاء الحار، لدرجة ظنت معها أنه غير قادر على القيام بواجباته الزوجية في ليلة الدخلة أو أنه غير مهتم بها أو بغيرها من النساء.

لكن العريس فاجأها عندما أخبرها أنه اشتاق لوالدته والتي كانت طالما تنتظر ذلك اليوم ولكنها أصيبت بورم في المخ وأخفت تلك الحقيقة عليه حتى لا يقلق عليها وأخبرته قبل وفاتها بأيام وأوصته ألا يؤجل حفل الزفاف ويقيمه في ميعاده وأن يظل متماسكا في الزفاف ولكن لم يتحمل وانهار وانفجر ببكاء مرير فور دخوله المنزل مع من اختارها شريكة لحياته.

المصدر:"ميرور"