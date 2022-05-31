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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كغيرها من نجمات جيلها حققت شُهرة كبيرة من خلال موهبتها وملامحها الهادئة الجميلة، ورغم أدوارها الصغيرة، إلا أنها استطاعت أن تحظى بإعجاب الكثير من الجمهور، وأصبحوا يرددون مقولتها الشهيرة “مامتشي” في مسلسل “عائلة الحج متولي”.

ويستعرض القاهرة 24 أهم الأسرار في حياة الفنانة عايدة غنيم:

- ولدت في 16 أغسطس 1982، وعشقت الفن منذ الصغر وهذا ما جعلها تلتحق بمعهد البالية.

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أسرار صادمة عن نجمة مسلسل الحاج متولي التي ذبحت أمها وأصيبت بصدمة مروعة من زوجها في ليلة الدخلة

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- شاركت بعد ذلك في فوازير عمو فؤاد للأطفال، ولم تكتفي بل قدمت العديد من الأعمال الاستعراضية من خلال مشاركتها بفرقة حسن عفيفي.

- بدأت حياتها الفنية في منتصف التسعينات حيث اشتهرت بتقديم دور البنت المراهقة.

- وحققت عايدة غنيم نجاحًا كبيرًا بعد مشاركتها في مسلسل عائلة الحج متولي، فقدمت دور سعدية ابنة الفنانة غادة عبد الرازق، واشتهرت بمقولة مامتشي، والتي كانت تنادي بها والدتها في المسلسل.

- ثم توالت بعدها الأعمال الفنية، وانحسرت في تقديم دور الفتاة الشقية الدلوعة ومن أبرزهم مسلسل عبودة ماركة مسجلة، وعباس الأبيض في اليوم الأسود، وقلب حبيبة.

- وتعرضت الفنانة عايدة غنيم لكثير من الصدمات، كان أولها عندما ذبحت والدتها على يد مجهولين في شقتها بمصر الجديدة، ما جعلها تدخل في حالة من الانهيار العصبي والاكتئاب.

- والثانية عندما تزوجت من السيناريست أحمد عاشور، وبعد أيام من الزواج علمت أن زوجها مُتزوج من امرأة أخرى.

- وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل آه من حواء عام 2016، واختفت عن الأضواء.

- وعادت مرة أخرى بعد 5 سنوات، من خلال مشاركتها في فيلم براءة ريا وسكينة، الجاري التحضير له، ويشاركها بطولته كلا من حورية فرغلي، فاء عامر، منة فضالي، لطفي ولبيب، والفيلم سيناريو وحوار أحمد عاشور، وإخراج عبد القادر الأطرش.