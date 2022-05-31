نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر علامتان تشيران إلى نقص فيتامين B12 في الجسم.. وهذا ما يجب عليك فعله على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد فيتامين B12 من العناصر الغذائية الأساسية التي تدعم عددا من العمليات المهمة في الجسم، مثل تخليق الحمض النووي وإنتاج الطاقة ووظيفة الجهاز العصبي المركزي.

وبحسب المجلة الطبية البريطانية، فإن الأعراض غير النوعية مثل التعب هي "أولى المظاهر"، كما أن الخلل اللاإرادي، هو مظهر شائع لنقص فيتامين B12 الوظيفي، وفق "إكسبريس".

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

لا داعي لطبيب الأسنان.. ضعوا هذا الخليط الطبيعي البسيط على الضرس الموجوع.. وسيختفي الألم خلال دقيقة

علامتان تشيران إلى نقص فيتامين B12 في الجسم.. وهذا ما يجب عليك فعله

أغرب عادات الزواج في العالم.. العرايس عرايا بلا ملابس بالكامل في مسبح ويقوم العريس بهذا الفعل أمام الجميع.. فإن تحملت العروس صارت زوجته!

بدون جراحة.. الوصفة السحرية الوحيدة التي تزيل البواسير أسرع من أي علاج آخر في 24ساعة!

مشروب شائع في البيوت العربية .. يضر الكلى والقلب ويرفع الكوليسترول الضار بسرعة مخيفة (تجنبه فورًا)

طريقة سحرية للتخلص من رواسب الأسنان السوداء والحصول على اسنان بيضاء كالثلج

عريس يطلق عروسته أثناء المضاجعة والسبب صادم.. لن تصدق ماذا وجد فوق السرير وجن جنونه!

كما يحدث الخلل الوظيفي اللاإرادي، المعروف أيضا باسم الاعتلال العصبي اللاإرادي، عندما تتلف الأعصاب التي تتحكم في وظائف الجسم اللاإرادية، وفقا لمايو كلينك.

وتعتمد علامات وأعراض الاعتلال العصبي اللاإرادي على الأعصاب المصابة، وتشمل العلامات ما يلي: وخز وإبر، فقدان التنسيق الجسدي، والذي يمكن أن يؤثر على جسمك بالكامل ويسبب صعوبة في التحدث أو المشي، وتلف أجزاء من الجهاز العصبي "اعتلال الأعصاب المحيطية"، وخاصة في الساقين.