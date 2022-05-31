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صنعاء - ميسرا اسماعيل - هل سبق وسمعتم بعلاج ضدّ البواسير في 24 ساعة

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بدون جراحة.. الوصفة السحرية الوحيدة التي تزيل البواسير أسرع من أي علاج آخر في 24ساعة!

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ما المكوّنات التي يمكنكم استخدامها لمعالجة البواسير؟

المكوّنات:

- خل التفاح

- مادة الروتين rutine

- فيتامين B6

تنتمي مادة الروتين إلى فئة الفلافونويدات التي نجدها في المأكولات كالحنطة السوداء (القمح الروسي) والعنب.يمكنكم أن تجدوا مادة الروتين الطبيعية كمكمّل غذائي في الصيدليات ومحلات الغذاء الصحي.

كيف يمكن تطبيق هذه الوصفة الطبيعية؟

• كلّما كانت البواسير كبيرة كلما صعب علاجها وكلّما أصبحتم بحاجة إلى هذا العلاج.

• إذا كنتِ امرأة حاملاً فهذا العلاج لا يسبب لكِ أي مشكلة إلا أنه عليكِ استشارة الطبيب قبل تطبيقه. عندماتستخدمون خل التفّاح على البواسير أو عندما تُدخِلونه في علاج ما سيمتصّه الجسم كما لو أنكم شربتموه.

• يمكن استخدام العلاج على البواسير الداخليّة والخارجيّة ومن ضمنها البواسير النازفة و/أو التي تهبط. وهو يوقفالنزيف بسرعة.

• غمّسوا كرة قطن في خل التفاح وضعوها على البواسير الخارجيّة وعلى كافة البواسير الداخلية النازلة لمدّة 30دقيقة تقريبًا. عندما تنزعون كرة القطن لا بدّ أن تكون البواسير قد تقلّصت.

• كرّروا العلاج كل يوم.

علاج ال 24 ساعة ضد البواسير

- لكي يكون العلاج فعّالًا على البواسير الداخليّة عليكم أن تضعوا عليها خل التفاح.

- جمّدوا خل التفاح إلى أن تحصلوا على حبوب بحجم رصاصة صغيرة.

- عندما تحصلون عليها أدخلوا حبوب خلّ التفاح إلى الداخل مع تزييت المنطقة بخلّ التفاح وتسخينها قليلًا.

- إمسكوها لمدّة 10 دقائق إلى أن تذوب ويتم امتصاصها لكي تتقلّص البواسير.

- قوموا بذلك حوالى 3 مرّات لمدّة 24 ساعة

هذه الوصفة ذات المكون الوحيد ستزيل البواسير أسرع من أي علاج آخر !

تنبيهات وتحذيرات بالنسبة لهذا العلا

• خذوا رأي طبيبكم قبل أن تجربوا هذا العلاج. إذا شعرتم بألم لاذع عند استعمال هذا العلاج، أوقفوه فوراً واغسلواالمنطقة بصابون ذو pH محايد.

• امسحوا المؤخرة من الخارج بخل التفاح قبل أن تستعملوه داخلياً. انتظروا نصف ساعة لتروا كيف يتفاعلجسمكم معه.

كيف تستعملون علاج الروتين rutin لإزالة البواسير في خلال 72 ساعة ؟

خذوا كل يوم 500 ملغ عن طريق الفم. النساء الحوامل يجب أن لا يأخذن هذا العلاج. بالإضافة إلى هذا،استشيروا طبيبكم قبل أن تستعملوه لتتأكدوا إذا كان آمناً بالنسبة لكم.

ستتقلص البواسير لديكم في خلال 72 ساعة وسترتاحون من الألم والانزعاج.

الفيتامين B6 لعلاج البواسير

إذا كان جسمكم ينقصه الفيتامين B6، تستطيعون أن تعالجوا البواسير والتشققات في المؤخرة بواسطته. إذا بدأتمبأخذ 100 ملغ من هذا الفيتامين كل يوم، ستختفي البواسير بعد مدة 3 أسابيع إلى شهر. ومرة أخرى أيضاً،استشيري طبيبك إذا كنت حاملاً.

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