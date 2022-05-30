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طريقة سحرية للتخلص من رواسب الأسنان السوداء والحصول على اسنان بيضاء كالثلج

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ودون أن تحصلوا علي أسنان بيضاء كالثلج بدون أي رواسب بها او جير، إليكم الحل أخيراً اليوم سنتعلم سوياً طريقه ازالة والتخلص من رواسب الاسنان نهائي وازالة الجير منها، حتي تحصلوا علي ابتسامه رائعه وايضا رائحه فم مميزة وثقه في النفس زائده.



مكونات هذه الخلطه موجوده في أي منزل وغير مكلفه بالمره وهي كالتالي: عود أسنان. – 1/2 ملعقة صغيرة من الملح. – كأس من الماء الدافئ. – ماء الأوكسجين. – فرشاة الأسنان. – غسول الفم المطهر. – 1 ملعقة كبيرة من بيكاربونات الصودا.



الخطوات سهله أيضاً وليست معقدة كل ما عليكم هو، مزج هذا الخليط ووضعه بطبق صغير وبعدها نقوم بأخذ القليل من هذا المكون ونضعه علي فرشه الأسنان ومن ثم نقوم بغسل الأسنان من الاسقل ومن جميع الجوانب لكي يتغلل الخليط جيداً داخل الأسنان، وبعدها ناتي بكوب صغير ونضع به القليل من ماء الأكسجين والقليل من الماء الدافئ ونقوم بعمليه غرغره للأسنان لمده دقيقة او دقيقة ونصف ختي ننضف المسحوق جيداً بعد غسل الاسنان بالفرشاه، وبعدها نأتي بعود الاسنان ونقوم بشطب الرواسب فسوف تكون سهله التنظيف تماماً كل ما عليكم تكرار هذه العمليه كل يوم وسوف تلاحظون نتيجه مبهرة وسنان ناصعة البياض.