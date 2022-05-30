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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، عن فتح تحقيق في الفراولة الطازجة التي يُحتمل أن تكون مرتبطة بتفشي التهاب الكبد الوبائي أ متعدد الحالات وفقا لفوكس نيوز الأمريكية.

وقالت إدارة الغذاء والدواء، إن علامتي الفراولة FreshKampo و HEB التي تم شراؤها بين 5 مارس و 25 أبريل يتم التحقيق فيها بحثًا عن صلة بتفشي المرض في الولايات المتحدة وكندا.

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الغذاء والدواء الأمريكية تكشف مفاجأة بشأن الفراولة وعلاقتها بالتهاب الكبد الوبائي ودخول حالات مصابة إلى المستشفى

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وكتبت الإدارة: "الأشخاص الذين اشتروا الفراولة العضوية الطازجة FreshKampo و HEB بين 5 مارس 2022 و 25 أبريل 2022، ثم جمدوا تلك الفراولة لاستهلاكها لاحقًا، يجب ألا يأكلوها."

وتُباع الفراولة في العديد من سلاسل البيع بالتجزئة الرئيسية، بما في ذلك Walmart و Costco و Trader Joe's و Kroger و Safeway.

ويمكن أن يسبب التهاب الكبد A أمراضًا خفيفة وشديدة، وفي حالات نادرة ، يمكن أن يسبب أمراض الكبد وحتى الوفاة، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء، على الرغم من أن معظم المصابين بالعدوى يتعافون تمامًا في غضون أسابيع قليلة.

وقالت إدارة الغذاء والدواء: "إذا لم تكن متأكدًا من العلامة التجارية التي اشتريتها، أو عندما اشتريت الفراولة الخاصة بك، أو من أين اشتريتها قبل تجميدها، فيجب التخلص من الفراولة".

وأبلغت إدارة الغذاء والدواء حتى الآن عن 17 مرضًا و 12 حالة دخول إلى المستشفى مرتبطة بالفراولة، تم الإبلاغ عن إجمالي 15 حالة في كاليفورنيا.