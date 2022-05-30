نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر كيف يمكن التحكم في ارتفاع السكر في الصباح بدون أدوية؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - ترتفع نسبة السكر في الدم في الصباح لدى البعض ما قد يتسبب في التعرض لبعض المشكلات الصحية المترتبة، ويمكن التحكم في تلك الظاهرة بشكل طبيعي دون الحاجة لتناول أدوية.

"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي طرق تساعد على التحكم في السكر بالدم دون علاج، وفقًا لـ "Very well health"

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

كيف يمكن التحكم في ارتفاع السكر في الصباح بدون أدوية؟

بأسرار الكوافير.. صبغ الشعر أشقر فاتح لنتيجة مضبوطة 100% ولون شعر جذاب ورائع حتى لو مبتدئة

هذا ما يحدث لجسمك عندما تتناول الزنجبيل لمدة شهر

5 حبات من القرنفل وملعقة من الهيل كل ليلة قبل النوم تصنع المعجزات في جسدك.. أسرار خطة سحرية يبحث عنها الرجال والنساء

انتبه.. إذا تلقيت هذه الرسالة على واتساب لا ترد أبدًا مهما كان الأمر في غاية الأهمية

هل تشعر بالخمول والتعب والرغبة الشديدة في النوم في أحيان كثيرة خصوصا وقت العمل؟؟.. إليك السبب والعلاج الطبيعي لذلك

"العشبة" المعجزة .. التي حيرت الطب الحديث تنزل ضغط الدم وتتحكم في الجلوكوز الضار وتنقص الوزن وتستخدم "لعلاج السرطان".. ( تعرف عليها ) !

أغرب قبيلة في العالم.. إجبار العروس على ثقب هذا العضو الحساس من جسمها أمام الجميع!

فوائده أغلى من الذهب.. هذا ما يحدث لك عند تناول هذا شاي القرفة

الماء الساخن على الريق .. فوائد مذهلة لإنقاص الوزن وللمفاصل والجهاز الهضمي وحرق الدهون ’’طريقة الإستخدام’’

شاب يهدي فتاة مرآة ويقنعها بتوصيلها بالكهرباء 24 ساعة.. وبعد تفكيكها اكتشفت المفاجأة!

أجمل زوجات رشدي أباظة تعترف بكل جراءة بخيانته مع أمير عربي في شهر العسل .. والمفاجأة في السبب؟

قرارات مفاجئة للتعليم السعودية .. بدءا من العام القادم : ساعات تطوعية ستطلب من الطلبة والتخرج من الثانوية لن يكون إلا بـ 3 أمور

ما تقع عيناك عليه أولاً في هذه الصورة يكشف عن لغة حبك!.. شاهد واكتشف حبك ومشاعرك الداخلية تجاه من تحب

4 علامات مفاجئة تدل على نقص فيتامين B12 الهام للجسم وأغلب الناس يظن أنها عادية .. تعرف عليها

إذا لاحظت هذه العلامة في البطن وأنت في المرحاض فهي دليل على تجلّط بالدم.. تواصل بالطبيب فورًا

5 علامات في الساقين تدل على ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم .. عالجها فورًا

مذيعة قناة الجزيرة الجميلة إيمان عياد تنسى أنها على البث مباشرتاً .. ومافعلته مع زميلها فاجاء الجميع وأثار جنون المشاهدين (فيديو)

مشروب خارق لتنظيف القولون وطرد الفضلات حتى ولو كانت مثل الحجار والقضاء على جرثومة المعدة ومشاكل الإمساك نهائيًا (طريقة التحضير)

نبات عشبي "رخيص الثمن" يخفض الكوليسترول ويعالج الإمساك المزمن والسعال

عريس يفضح عروسته في ليلة الدخلة أمام الجميع .. فعلها بكل جراءة دون خجل من أحد (فيديو)

إذا لاحظت هذه العلامة وأنت في المرحاض فهي دليل على تلف الكبد وارتفاع نسبة الكوليسترول "الضار".. اتصل بالطبيب فورًا

يعد ارتفاع جلوكوز الدم في الصباح أمرًا شائعًا، ويسمى ذلك بظاهرة الفجر والتي تحدث لعدد من الأسباب:

- يطلق الجسم موجة من الهرمونات أثناء الاستعداد للاستيقاظ، يمكن لتلك الهرمونات التأثير على نسبة السكر بالدم.

- في الأشخاص غير المصابين بالسكري يطلق الجسم بشكل طبيعي المزيد من الأنسولين لمد الجسم بالطاقة.

- اتباع روتين غذائي غير صحي قبل النوم

- إهمال تناول أدوية السكري

كيفية خفض السكر في الصباح بطرق طبيعية؟

يمكن تحسين قراءات السكر بالصباح عن طريق اتباع بعض العادات الصحية التي تساعد في خفض السكر، ومن أبرز تلك الطرق ما يلي:

- التمارين

تخفض التمارين من نسبة السكر في الدم عن طريق زيادة حساسية الأنسولين، هذا يجعل الجسم يستخدم الأنسولين والجلوكوز بشكل أكثر فعالية، وتشير الدراسات إلى أن التمرين يمكن أن يؤدي إلى التنظيم الأمثل للأنسول، ممارسة الرياضة في فترة ما بعد الظهر أو بعد العشاء تؤهل لمستويات ثابتة في صباح اليوم التالي.

إذا كانت المستويات في الصباح لا تزال مرتفعة يمكن إضافة تمارين هوائية معتدلة الشدة قبل الإفطار تشير الأبحاث إلى أن ذلك يمكن أن يساعد في مواجهة ظاهرة الفج، قد تؤدي التمارين الصباحية أيضًا إلى تحسين التحكم في الجلوكوز على مدار اليوم.

تتضمن بعض التمارين الجيدة لتجنب ارتفاع السكر في الدم في الصباح ما يلي:

-المشي

- الجري

- اليوجا

- السباحة

خل التفاح

خل التفاح طريقة غير مكلفة وسهلة لمنع ارتفاع السكر في الدم، تشير الأبحاث إلى أن الخل يقوم بـ :

- يغير طريقة معالجة الجسم للسكر

- يقلل من هضم النشا

- يجعل المعدة فارغة

- يحسن الكوليسترول والدهون الثلاثية والتي تؤثر سلبًا على نسبة السكر

الحد من الكربوهيدرات في المساء

يلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في إدارة مرض السكري والحفاظ على مستويات السكر في الدم، تعتبر الكربوهيدرات جزءًا مهمًا من أي نظام غذائي، لكن يجب تناولها باعتدال خاصة إذا كان الشخص مصابًا بمرض السكري.

يحول الجسم 100٪ من الكربوهيدرات التي يتناولها إلى جلوكوز، يُعد الحد من تناول الكربوهيدرات في المساء إحدى الطرق لتجنب ارتفاع مستويات الكربوهيدرات في الصباح.

تختلف توصيات الكربوهيدرات لكل شخض وفقًا لعدة اعتبارات:

-الوزن

- مستوى النشاط

- دواء السكري