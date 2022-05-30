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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الزنجبيل هو نوع من التوابل ذات طعم قوي جدا، يحتوي على مجموعة كاملة من الفيتامينات والمعادن، ولذا استُخدم قديما في الطب لعلاج جميع أنواع الأمراض.

يحتوي الزنجبيل على مادة جينجيرول، وهي مادة نشطة بيولوجيًا تساعد على تقليل الأعراض مثل الغثيان والقيء، وتساعد في تقليل التورم، وهي مادة لها تأثير مسكن، وفق ما أورد موقع "Tibs and tricks".

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هذا ما يحدث لجسمك عندما تتناول الزنجبيل لمدة شهر

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أيضًا يحتوي على مادة شوجول التي تساعد في مكافحة السرطان وأمراض القلب، وكذلك الزنجبرين وهو مفيد بشكل خاص لعملية الهضم ولكن ليس ذلك فقط فهو له تأثير مضاد لمرض السكري، بالإضافة أن يساعد في تحسين وظائف المخ والجهاز المناعي.

ماذا يحدث إذا تناولته يوميا؟

تناول الزنجبيل يومياً له فوائد صحية عديدة، ولكن ليس عليك قضم قطعة منه كل يوم، من الممكن أن تقطع قطعة كبيرة - حوالي 1.5 سم - إلى قطع صغيرة و قم بخلطها مع العصير أو الشاي .

عندما تأكل الزنجبيل بشكل يومي ولمدة شهر، تحدث أشياء كثيرة جيدة لجسمك مثل:

* مضاد للالتهابات: فهو يقوم بتقليل الالتهابات في الجسم بشكل أسرع.

* يقضي على الغثيان: فإذا كنت من الذين يشعرون بالغثيان صباحا وبشكل مستمر، فإن تناول الزنجبيل كل يوم يقضي على الشعور بالغثيان، خاصة النساء الحوامل من يخضعون للعلاج الكيميائي فهم الأكثر استفادة من هذه الفائدة للزنجبيل.

* الحد من ألام العضلات: فإذا كنت تعاني من ألم في العضلات أو الأطراف، فإن تناول الزنجبيل بشكل يومي سيخفف الألم تدريجيا.

* تعزيز حركة الأمعاء: تناول الزنجبيل بشكل يومي يفيد كثيراً في حركة الأمعاء، خاصة إذا كنت من الذين يعانون من الإمساك بشكل مستمر، فهو يساعدك على التخلص منه.

* ألام الدورة الشهرية: تناول الزنجبيل بشكل مستكر يساعد في تسكين الألم، فهو يشبه المسكنات الطبية التي نتناولها للتخلص من ألام البطن.

* يخفض الكوليسترول: تناول الزنجبيل كل يوم لمدة شهر يمكن أن يساعد في خفض الكوليسترول "الضار" في الجسم، يتم تقليل كمية الدهون الثلاثية في الدم من خلال المواد الموجودة في الزنجبيل.

* يقوي جهاز المناعة: الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في الزنجبيل تقوي جهاز المناعة، فإذا أصبت بنزلة برد أو فيروس، يساعدك الزنجبيل على التعافي بشكل أسرع.