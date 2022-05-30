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صنعاء - ميسرا اسماعيل - علاج الخمول والتعب والرغبة الشديدة في النوم بمجموعة علاجات طبيعية سريعة تمنحك الطاقة، وتعزز تركيزك، وتزيد من اليقظة وتزيل التوتر والاكتئاب. إليك أسرع طريقة يمكنك بها علاج الخمول.

1-تناولي الزيوت الأساسية

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هل تشعر بالخمول والتعب والرغبة الشديدة في النوم في أحيان كثيرة خصوصا وقت العمل؟؟.. إليك السبب والعلاج الطبيعي لذلك

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للزيوت الأساسية قدرة رائعة على إعطائك الحل لعلاج الخمول. فقط ضعي بضع قطرات من أي زيت عطري، واستنشقي الرائحة لبضع دقائق يومياً، أو كلما شعرت بالكسل الإضافي.

في حين أن رائحة زيت الريحان ستعزز تركيزك، وتزيد من اليقظة وتزيل التوتر والاكتئاب، فقد أظهر زيت النعناع الأساسي من خلال البحث أنه يقلل من التعب العقلي والجسدي.

2-الشاي الأخضر

عندما تشعرين بالتعب، فإن شرب كوب من الشاي الأخضر سيعزز مستويات الطاقة لديكِ في لحظة. تناولي بعضاً منه مع العسل لمزيد من الفوائد.

أظهرت الدراسات أن مادة البوليفينول المضادة للأكسدة والكافيين يمكن أن تحفزك. ومع ذلك لوحظ أن الكثير من الشاي الأخضر يمكن أن يفعل العكس، ويجعلك تشعرين بخمول أكثر من ذي قبل.

3-مكمل الجنسنج

تم استخدام هذا الجذر الرائع في الطب الصيني لعدة قرون؛ لمحاربة التعب واستعادة النشاط، كما أن له أيضاً خصائص مقاومة للسرطان.

لا يجب تناول الجنسنج لمن يتناولون أدوية مميعة للدم أو مضادات الاكتئاب أو عند الإصابة بداء السكري أو أحد أمراض المناعة.

4- المغنيسيوم ضروري لنظامك الغذائي

عندما يتعلق الأمر بالخمول، فإن المغنيسيوم ضروري لنظامك الغذائي. تأكدي من تناول ما لا يقل عن 200-400 مجم من المغنيسيوم يومياً سواء من خلال الطعام أو المكملات الغذائية، وتناولي الكثير من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل السبانخ واللفت والتين والموز والأفوكادو والتوت والبقوليات والبروكلي والملفوف والأسماك. يمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم إلى التوتر والقلق والخمول.

5-تناولي الأسماك

جربي إضافة المزيد من الأسماك إلى نظامك الغذائي، فمن المعروف أن زيوت أوميجا 3 الموجودة في الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل تعزز مستويات الطاقة واليقظة العقلية.

وفقاً لدراسة إيطالية عام 2009، كان المتطوعون الذين تم إعطاؤهم كبسولات زيت السمك لمدة 21 يوماً أكثر يقظة وحيوية. لذلك إذا لم تكوني مغرمة جداً بالسمك، يمكنك الحصول على كبسولات السمك بدلاً من ذلك.

6-امضغي القليل من القرفة

تُعرف هذه التوابل الرائعة بخصائصها المنشطة. امضغي عوداً من القرفة أو أضيفي القليل من مسحوق القرفة إلى الشاي.

ستجعلك رائحة القرفة تشعرين بالسعادة في لحظة. هناك العديد من التوابل الأخرى التي لها نفس الفعالية في طرد الخمول.

7-تناولي التمر

عندما يتعلق الأمر بزيادة الطاقة انقعي القليل من التمر في الماء ليلاً، واسحقي اللب في الماء، واشربي هذا الخليط عدة مرات في الأسبوع لتجديد شبابك. أو الأفضل من ذلك، تناول القليل من التمر عندما تشعرين بالجوع بكوب من الحليب.

8-مزيج الفلفل والزنجبيل

يمكنك تحميص وطحن الفلفل والزنجبيل المجفف وبذور الكمون والقرنفل وحب الهان وأوراق القرفة لصنع مسحوق، وامزجي هذا المسحوق مع العسل وتناولي نصف ملعقة صغيرة منه لمدة شهر أو نحو ذلك؛ للتغلب على الخمول.