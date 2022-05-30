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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر شاي القرفة من المشروبات التي يحبها كثير من الأشخاص، وذلك لكونه مليء بالمركبات المفيدة التي تقدم عديد من الفوائد الصحية للجسم.

لكن، هل تعلم ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت كوب من هذا المشروب بعد الإفطار هذا ما نذكره لكم وفقاً لما ورد في موقع "healthline" المعني بالصحة.

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فوائده أغلى من الذهب.. هذا ما يحدث لك عند تناول هذا شاي القرفة

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- مضادات الأكسدة:

يحتوي شاي القرفة على كثير من مضادات الأكسدة، وهي مركبات مفيدة تساعد في الحفاظ على صحتك، ومحاربة الجذور الحرة.

- تدعيم صحة القلب:

تحتوي القرفة على مركبات صحية تدعم صحة القلب، وتقلل الالتهابات، وترفع مستويات الكوليسترول الجيد، والتخلص من الكوليسترول الضار.

- خفض نسبة السكر في الدم:

تساهم المركبات الموجودة في هذا المزيج في خفض مستويات السكر في الدم عن طريق خفض مقاومة الأنسولين، وبالتالي زيادة فعالية الأنسولين.

- إنقاص الوزن:

يساعد استهلاكه بصورة منتظمة أيضاً في فقدان دهون الجسم، وحرق مزيد من السعرات الحرارية، وبالتالي إنقاص الوزن.

- محاربة شيخوخة الجلد:

تشير الدراسات إلى أن القرفة تعزز تكوين الكولاجين وتزيد من مرونة البشرة وترطيبها، وكل ذلك يقلل من ظهور الشيخوخة.

- خصائص مضادة للسرطان:

أفادت أبحاث أن مستخلصات القرفة تساعد في قتل أنواع معينة من الخلايا السرطانية، بما في ذلك خلايا سرطان الجلد.

- الحفاظ على وظائف المخ:

وفقاً لأحد الأبحاث، يساهم استهلاكه في حماية خلايا الدماغ من مرض الزهايمر وتحسين الوظيفة الحركية لدى المصابين بمرض باركنسون.

- التقليل من حب الشباب:

تساهم مستخلصات القرفة في محاربة البكتيريا التي تسبب حب الشباب.

- مقاومة البكتيريا والفطريات:

بفضل احتوائها على سينامالديهيد، وهو المكون النشط الرئيسي في القرفة، ما يساهم في منع نمو البكتيريا والفطريات.

- منع تسوس الأسنان:

بالإضافة إلى ذلك، تساعد التأثيرات المضادة للبكتيريا الموجودة في هذا المزيج في تقليل رائحة الفم الكريهة ومنع تسوس الأسنان.