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صنعاء - ميسرا اسماعيل - فى الوسط الفني بعض من الزيجات التى جمعت بين نجمين، بعضها كان عمره طويل والبعض الأخر منها ينتهى سريعًا، وعادة ما يكون السبب الرئيسى وراء الانفصال الخيانة.

زواج فى السريع

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أجمل زوجات رشدي أباظة تعترف بكل جراءة بخيانته مع أمير عربي في شهر العسل .. والمفاجأة في السبب؟

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هنا، اليوم نقف أمام زيجة جمعت بين نجمين من كبار النجوم فى الوسط الفني، وهما رشدي أباظة وصباح، حيث كان كل منهما يُكن للأخر مشاعر حب واحترام، جعلتهما يرتبطان بعلاقة عاطفية كُللت بالزواج.

طلاق فى السريع

وقيل عن كواليس هذا الزواج إنه تم فى وقت سريع وانتهى أيضًا فى وقت سريع، حيث سألت صباح حين طلب منها رشدي الزواج عما إذا كانت سامية جمال زوجته أم أنه قام بتطليقها، وجاءت إجابة رشدي بالنفى، الأمر الذى جعل "الشحرورة" توافق على الزواج، وفى اليوم التالي وبعد أن أصبحت زوجة رشدي أباظة طارت إلى المغرب لارتباطها بإحياء مناسبة هامة للغاية.

تليفون أنهى زواج رشدي وصباح

خلال تواجدها فى المغرب، بحسب الروايات، تلقت "صباح" اتصالا من شقيقتها، التى أخبرتها أن سامية جمال وصلت لبنان وسألت عليها وعلى رشدي أباظة، كما أكدت لها أنه مازالت زوجته ولم يطلقها كما أخبرها، ومن هنا قررت "الشحرورة" أن تحصل على الطلاق.

خيانة فى شهر العسل

فى المقابل كشفت صباح فى حوار تلفزيونى لها أن سبب الطلاق كان الخيانة، وقالت إنها وبالرغم من حبها لرشدي إلا أن هذا الحب لم يمنعها من أن تخونه.

وذكرت صباح أنها كانت في زيارة لإحدى الدول العربية خلال فترة زواجها وهناك "حبت عليه" أحد الأمراء، مؤكدة أن تلك الواقعة كانت السبب في طلاقها من رشدي أباظة وقتها، وأشاعت تقارير صحفية أن رشدي طلب صباح فى بيته الطاعة معللاً ذلك بأنها "جرحت رجولته".

خنت أزواجى كما خانوني

وإلى جانب رشدي أباظة ولأنها وكما قالت صريحة مع جمهورها ولا تريد أن تمنع عنه أى حقيقة تخصها، اعترفت "الشحرورة" بأنها خانت أزواجها تمامًا كما خانوها، فيما شددت فى تصريح صادم على أن "الخيانة ليست بعيدة عن حياة الفنانين".

ندمانة على الزواج

صباح معروف عنها أنها خاضت أكثر من تجربة زواج، غير أنها ندمت على أغلب تلك الزيجات بحسب تصريحاتها، خصوصا وأن أزواجها كانوا يبحثون من وراء الارتباط بها عن تحقيق شهرة أو نجومية وكذلك جني المال.