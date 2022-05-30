نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ما تقع عيناك عليه أولاً في هذه الصورة يكشف عن لغة حبك!.. شاهد واكتشف حبك ومشاعرك الداخلية تجاه من تحب على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - نشرت صحيفة "ذا صن"، صورة خدعة بصرية مثيرة، حيث إن المشاهد قد يتمكن من رؤية إما حصان أو دولفين أو طائر أو سلطعون "كابوريا" أو ربما دب أو جرو أو بطة.

ووفق الصحيفة:"إذا رأيت الطائر أولا، فهذا يعني أنك شخص معبّر، أي تفصح وتعبر عما بداخلك بسهولة وأريحية"، مشيرة:" إذا رأيت السلطعون أولا، فأنت تفضل التعبير عما بداخلك من المشاعر عن طريق "اللمسة الحنونة" بمعنى آخر، أنت تفضل الإمساك بأيدي من تحب "باهتمام وحنان" بدلاً من ترديد كلمات الحب".

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

ما تقع عيناك عليه أولاً في هذه الصورة يكشف عن لغة حبك!.. شاهد واكتشف حبك ومشاعرك الداخلية تجاه من تحب

4 علامات مفاجئة تدل على نقص فيتامين B12 الهام للجسم وأغلب الناس يظن أنها عادية .. تعرف عليها

إذا لاحظت هذه العلامة في البطن وأنت في المرحاض فهي دليل على تجلّط بالدم.. تواصل بالطبيب فورًا

5 علامات في الساقين تدل على ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم .. عالجها فورًا

مذيعة قناة الجزيرة الجميلة إيمان عياد تنسى أنها على البث مباشرتاً .. ومافعلته مع زميلها فاجاء الجميع وأثار جنون المشاهدين (فيديو)

مشروب خارق لتنظيف القولون وطرد الفضلات حتى ولو كانت مثل الحجار والقضاء على جرثومة المعدة ومشاكل الإمساك نهائيًا (طريقة التحضير)

نبات عشبي "رخيص الثمن" يخفض الكوليسترول ويعالج الإمساك المزمن والسعال

عريس يفضح عروسته في ليلة الدخلة أمام الجميع .. فعلها بكل جراءة دون خجل من أحد (فيديو)

إذا لاحظت هذه العلامة وأنت في المرحاض فهي دليل على تلف الكبد وارتفاع نسبة الكوليسترول "الضار".. اتصل بالطبيب فورًا

يسرا تعترف بكل جراءة: انسجمت مع عادل إمام وفقدت السيطرة على نفسي وتعرضت للسب والشتم بسبب هذا المشهد (فيديو)

فتاة حسناء في الكويت تذهب إلى ساحر ليساعدها على الزواج.. وعندما ذهبت إليه كانت الصدمة التي دمرت حياتها!

القرنفل مفعول سحري لخفض نسبة السكر في الدم بسرعة.. إليكم طريقة الاستخدام الصحيحة

لن تصدق كيف تحولت من أشهر ممثلّة في "سوريا" وأحدى نجمات مسلسل "باب الحارة".. إلى فتاة ليل والوسط الفني في صدمة !.. ستندهش عندما تعرف من تكون !

هل كنت تعلم أن شكل "فمك" يكشف الكثير من أسرار شخصيتك؟. اكتشف المزيد حول ذالك !

إلهام شاهين تعترف بكل جراءة: هذا الفيلم بكرهه أوي وكلما افتكره اشتم وأعذب نفسي لإني كنت أعشق هذا الفنان الكبير

هبه من الله.. الفاكهة المعجزة متوفرة في معظم الأسوق لذيذة الطعم تخفض نسبة "السكر" في الدم وتحفز "الأنسولين" بطريقة مذهلة " تعرف عليها الان"

تحذيرات جديدة من واتساب بشأن تشفير رسائل المحادثات

نبات سحري يقلل مستويات الجلوكوز الضار ويخفض نسبة السكر في الدم بسرعة أذهلت الطب الحديث

نسر جارح يخطف ‘‘أرنب بري‘‘ بسرعة البرق وحينما أوشك على افتراسه كانت النهاية مفاجئة.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عندما تحلم أثناء نومك؟.. مفاجأة علمية ستدهشك

بعد نصف ساعة من الزفاف.. عريس يصرخ بشكل هيستيري داخل غرفة نومه وحينما صعدوا إليه كانت المفاجأة

عادات أغرب قبيلة في العالم .. رجالها ونسائها "عريانين تمامًا" وما يفعلونه بالفتيات المراهقات عند البلوغ لا يتخيله عقل!

وأبانت:"إذا لفت نظرك الحصان أولا، فعلى الأغلب أنت شخص شهير بعنادك، وهذا ينعكس على إظهارك لمشاعرك أيضا"، موضحة:"إذا رأيت الدولفين، فهذا يعني أنك شخص مبدع، وهذا ينعكس أيضاً في اللغة التي تستخدمها للتعبير عن حبك وإظهار مشاعرك".

ولفتت:" إذا تمكنت من العثور على صورة البطة، فهذا يعني أن لغة حبك هي "قضاء وقت ممتع" مع شريك حياتك، ودائماً تبحث عما يفتقده الآخرون"، مضيفة:"من رأى الجرو أولا، فهو على الأغلب من نوعية الأشخاص الذين يتحدثون ويفضلون قضاء ما يُعرف بـ"الوقت القيّم" مع شركائهم".

وتابعت:"أما من رصد الدب أولا، فغالبا هو يحب التعبير عن الحب والمشاعر عن طريق الهدايا، حيث يراها أفضل لغة للحب".