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صنعاء - ميسرا اسماعيل - توقف جلطات الدم عن النزيف وهي ضرورية للمساعدة في التئام الجروح. ومع ذلك ، يمكن أن تتكون أيضًا في الجسم وتؤدي إلى سكتة دماغية أو نوبة قلبية. إذا كنت تعاني من جلطة دموية في منطقة البطن ، فهناك عدد من العلامات التي يجب أن تكون على دراية بها ويمكنك ملاحظتها وأنت في المرحاض.

تجلط الأوردة العميقة (DVT) هو جلطة دموية تتطور داخل وريد عميق في الجسم. قد تؤدي الجلطة إلى منع تدفق الدم جزئيًا أو كليًا عبر الوريد. من المهم تحديد علامات وأعراض جلطات الدم لأن الإصابة بجلطات الأوردة العميقة يمكن أن تكون خطيرة وستحتاج إلى عناية طبية سريعة.

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إذا لاحظت هذه العلامة في البطن وأنت في المرحاض فهي دليل على تجلّط بالدم.. تواصل بالطبيب فورًا

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التجلط أمر طبيعي ، ولكن يمكن أن تكون الجلطات خطيرة عندما لا تذوب من تلقاء نفسها

بمجرد تشكل الجلطات ، يمكن أن تنتقل إلى أجزاء أخرى من جسمك ، مما يسبب الأذى.

تقول عيادة كليفلاند إن الأعراض الشائعة لجلطة الدم ستعتمد على مكان تشكل الجلطة في جسمك.



على الرغم من أن بعض الأشخاص قد لا يعانون من أي أعراض على الإطلاق ، إلا أن جلطات الدم في منطقة البطن يمكن أن تسبب الألم أو الغثيان والقيء.

تقول عيادة كليفلاند إن أعراض الإصابة بجلطات الأوردة العميقة قد تشمل تورم الساق أو الذراع ، و "يحدث هذا فجأة في بعض الأحيان".

تقول المنظمة إن الألم أو الرقة في الساق قد يحدثان ، وأحيانًا يحدث فقط عند الوقوف أو المشي.

العلامات الأخرى التي تحدث في منطقة الساق أو الذراع هي تورم أو ألم أو ارتفاع درجة حرارة الجسم عن المعتاد.

تقول عيادة كليفلاند إن الجلد الأحمر أو المتغير هو علامة أيضًا ، وكذلك الأوردة القريبة من سطح الجلد ، والتي قد تكون أكبر من الطبيعي.

NHS أنه يجب عليك الحصول على مساعدة طبية في أقرب وقت ممكن إذا كنت تعتقد أنك مصاب بجلطات الأوردة العميقة.

يضيف الجسم الصحي: "يمكن أن تكون الإصابة بجلطات الأوردة العميقة خطيرة جدًا لأن جلطات الدم في الأوردة يمكن أن تتفكك وتنتقل عبر مجرى الدم وتعلق في رئتيك."

وهذا ما يسمى بالانسداد الرئوي (PE). يمكن أن يكون PE مهددًا للحياة ويحتاج إلى علاج على الفور

يمكن أن يسبب الانسداد الرئوي المزمن نقصًا في تدفق الدم مما يؤدي إلى تلف أنسجة الرئة. يمكن أن يتسبب في انخفاض مستويات الأكسجين في الدم مما قد يؤدي إلى تلف أعضاء أخرى في الجسم أيضًا.



يضيف موقع Stop the Clot: "إن أول وأهم شيء يمكنك القيام به لحماية نفسك من الجلطة الدموية التي تهدد الحياة هو معرفة ما إذا كنت في خطر."

وتقول إن بعض عوامل الخطر الأكثر شيوعًا للإصابة بجلطات الدم هي الإقامة في المستشفى ، والجراحة الكبرى ، والحمل ، والجلوس لفترة طويلة ، خاصة مع عقد الساقين ، وهناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل المخاطر.

على سبيل المثال ، تقول NHS أنه يجب عليك شرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف ، حيث من المرجح أن تصاب بجلطة إذا كنت تعاني من الجفاف.

إذا كنت جالسًا لفترة من الوقت ، فحاول ألا تضع ساقيك فوق بعضها البعض ، لأن ذلك قد يمنع تدفق الدم ، وإذا لم تكن قادرًا على المشي ، يجب أن تمرن أسفل ساقيك.

حاول رفع وخفض كعبيك مع إبقاء أصابع قدميك على الأرض ، ثم ارفع أصابع قدميك مع وضع كعبيك على الأرض ، كما تقترح Mayo Clinic.

من المرجح أن تحدث الإصابة بجلطات الأوردة العميقة إذا كنت:

تجاوزت الستين من العمر

يعانون من زيادة الوزن

دخان.

المصدر: ديلي أكسبريس