نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر يسرا تعترف بكل جراءة: انسجمت مع عادل إمام وفقدت السيطرة على نفسي وتعرضت للسب والشتم بسبب هذا المشهد (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - قالت الفنانة الكبيرة يسرا أن أكثر الأفلام التي تحب شكلها فيها هي أفلام: الإرهاب، طيور الظلام، الوردة الحمراء، ودنتيلا، ومسلسل شربات لوز.

وتابعت يسرا خلال حوارها مع “أبلة فاهيتا” على قناة ON: أن هناك الكثير من المشاهد التي أعادت تصويرها أكثر من مرة بسبب دخولها في نوبة ضحك، ومن بين تلك المشاهد، مشهد جمعها بالفنان عادل إمام في فيلم الأنس والجن عام 1985.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

إذا لاحظت هذه العلامة وأنت في المرحاض فهي دليل على تلف الكبد وارتفاع نسبة الكوليسترول "الضار".. اتصل بالطبيب فورًا

يسرا تعترف بكل جراءة: انسجمت مع عادل إمام وفقدت السيطرة على نفسي وتعرضت للسب والشتم بسبب هذا المشهد (فيديو)

فتاة حسناء في الكويت تذهب إلى ساحر ليساعدها على الزواج.. وعندما ذهبت إليه كانت الصدمة التي دمرت حياتها!

القرنفل مفعول سحري لخفض نسبة السكر في الدم بسرعة.. إليكم طريقة الاستخدام الصحيحة

لن تصدق كيف تحولت من أشهر ممثلّة في "سوريا" وأحدى نجمات مسلسل "باب الحارة".. إلى فتاة ليل والوسط الفني في صدمة !.. ستندهش عندما تعرف من تكون !

هل كنت تعلم أن شكل "فمك" يكشف الكثير من أسرار شخصيتك؟. اكتشف المزيد حول ذالك !

إلهام شاهين تعترف بكل جراءة: هذا الفيلم بكرهه أوي وكلما افتكره اشتم وأعذب نفسي لإني كنت أعشق هذا الفنان الكبير

هبه من الله.. الفاكهة المعجزة متوفرة في معظم الأسوق لذيذة الطعم تخفض نسبة "السكر" في الدم وتحفز "الأنسولين" بطريقة مذهلة " تعرف عليها الان"

تحذيرات جديدة من واتساب بشأن تشفير رسائل المحادثات

نبات سحري يقلل مستويات الجلوكوز الضار ويخفض نسبة السكر في الدم بسرعة أذهلت الطب الحديث

نسر جارح يخطف ‘‘أرنب بري‘‘ بسرعة البرق وحينما أوشك على افتراسه كانت النهاية مفاجئة.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عندما تحلم أثناء نومك؟.. مفاجأة علمية ستدهشك

بعد نصف ساعة من الزفاف.. عريس يصرخ بشكل هيستيري داخل غرفة نومه وحينما صعدوا إليه كانت المفاجأة

عادات أغرب قبيلة في العالم .. رجالها ونسائها "عريانين تمامًا" وما يفعلونه بالفتيات المراهقات عند البلوغ لا يتخيله عقل!

وأضافت يسرا، أنها أثناء وقوفها أمام الزعيم عادل إمام ويقول لها جملة “هسخطك مسخ دميم” فوجئت بدخولها في نوبة ضحك، وكذلك الزعيم، في حين تنتظر الفنانة أمينة رزق كلمة معينة للدخول لاستكمال المشهد معهم.

تابعت: “كانت السيدة أمينة رزق المفروض تدخل بعد ما نقول كلمة معينة، قعدت ساعة برة مش سامعانا ومستنية تسمع الكلمة عشان تدخل المشهد، مدخلتش، وفي الآخر شتمتنا وقالتلي: إيه قلة الأدب بتاعتكم دي أنا واقفة برة بقالي 3 ساعات”.

وعن أفلامها التي قد ندمت على الاشتراك فيها، قالت: طبعا عملت حاجات وحشة يعني، أنا عندي كام فيلم ملهمش لازمة خالص، ورفضت ذكر أسمائهم.

وعن أقرب الشخصيات لقلبها في الوسط الفني، قالت: إلهام شاهين وإيناس الدغيدي وليلى علوي.