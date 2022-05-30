لن تصدق كيف تحولت من أشهر ممثلّة في "سوريا" وأحدى نجمات مسلسل "باب الحارة".. إلى فتاة ليل والوسط الفني في صدمة !.. ستندهش عندما تعرف من تكون !

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وفقا لما تداولته مواقع اخبارية عدة منها صوت البلد فإن الممثلة السورية التي عرفها الناس من خلال مشاركتها في مسلسل باب الحارة في جزءه الخامس وغابت عن أجزاءه الأخيرة تعيش حالة من الإفلاس على صعيد الدراما والتمثيل ولم تعد تشارك في أي من الأعمال الدرامية، وإنتقل سوقها من التمثيل إلى أعمال أخرى مشبوهة.

فقد شوهدت تلك الممثلة السمراء تعمل في أحد الملاهي الليلية في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة، وتعمل مثل فتيات الليل تعرض جسدها ومفاتنها من أجل أن تسترزق خاصة بعد الأزمة في سوريا وعدم طرح إسمها مجدداً للمشاركة في الأعمال الدرامية.

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الممثلة السورية التي عرفها الناس من خلال مشاركتها في مسلسل باب الحارة في جزءه الخامس وغابت عن أجزاءه الأخيرة تعيش حالة من الإفلاس على صعيد الدراما والتمثيل ولم تعد تشارك في أي من الأعمال الدرامية، وإنتقل سوقها من التمثيل إلى أعمال أخرى مشبوهة.

فقد شوهدت تلك الممثلة السمراء تعمل في أحد الملاهي الليلية في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة، وتعمل مثل فتيات الليل تعرض جسدها ومفاتنها من أجل أن تسترزق خاصة بعد الأزمة في سوريا وعدم طرح إسمها مجدداً للمشاركة في الأعمال الدرامية.

حلا رجب