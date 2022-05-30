نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تحذيرات جديدة من واتساب بشأن تشفير رسائل المحادثات على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يلجأ واتساب إلى تنبيه وتذكير مستخدميه بخطورة الدردشات غير المشفرة، بسبب فائدته فى ترميز وفك تشفير الرسائل المتبادلة على المنصة. ويساعد التطبيق من خلال تشفير الرسائل فى حماية بيانات المستخدمين من الاختراق، لدوره فى مساعدة المرسلين والمستلمين فقط فى قراءة الرسائل بالمحادثات، ولا يمكن لأحد نقلها حتى الشركة نفسها لا تتمكن من قراءة الرسائل.

ويسعى واتساب لإضافة تغيير جديد بالتطبيق، لإضافة تحذير جديد يذكر المستخدمين بأهمية التشفير، وعند النقر على رسائل واتساب الجديدة المشفرة تظهر صفحة أخرى تخبر المستخدمين بما تم تأمينه من خلال التشفير التام من طرف إلى طرف. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: إلهام شاهين تعترف بكل جراءة: هذا الفيلم بكرهه أوي وكلما افتكره اشتم وأعذب نفسي لإني كنت أعشق هذا الفنان الكبير هبه من الله.. الفاكهة المعجزة متوفرة في معظم الأسوق لذيذة الطعم تخفض نسبة "السكر" في الدم وتحفز "الأنسولين" بطريقة مذهلة " تعرف عليها الان" تحذيرات جديدة من واتساب بشأن تشفير رسائل المحادثات نبات سحري يقلل مستويات الجلوكوز الضار ويخفض نسبة السكر في الدم بسرعة أذهلت الطب الحديث نسر جارح يخطف ‘‘أرنب بري‘‘ بسرعة البرق وحينما أوشك على افتراسه كانت النهاية مفاجئة.. شاهد ماذا يحدث لجسمك عندما تحلم أثناء نومك؟.. مفاجأة علمية ستدهشك بعد نصف ساعة من الزفاف.. عريس يصرخ بشكل هيستيري داخل غرفة نومه وحينما صعدوا إليه كانت المفاجأة عادات أغرب قبيلة في العالم .. رجالها ونسائها "عريانين تمامًا" وما يفعلونه بالفتيات المراهقات عند البلوغ لا يتخيله عقل! ويمكن الحصول على صفحة التشفير الجديدة من واتساب من خلال الانتقال إلى الإعدادات "settings" ثم اختيار الحساب "Account" وفى النهاية الضغط على الأمان "Security".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحذيرات جديدة من واتساب بشأن تشفير رسائل المحادثات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بويمن الاخبارية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.