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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يحدث مرض السكري عندما يصاب الجسم بعدم القدرة على تحطيم مستويات الجلوكوز. تتطلب الحالة إدارة دقيقة للحفاظ على الصحة العامة. يعد النظام الغذائي أحد أفضل الطرق للتحكم في مرض السكري.

قبل الخوض في إدارة مرض السكري ، من المهم التأكد من نوعي المرض ، النوع الأول والنوع الثاني. يحدث مرض السكري من النوع الأول عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم الخلايا التي تنتج الأنسولين ويدمرها. وفي الوقت نفسه ، النوع الثاني هو عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين ، أو عندما لا تتفاعل خلايا الجسم مع الأنسولين. النوع الثاني هو الشكل الأكثر شيوعًا لمرض السكري ، ويمثل 90 بالمائة من الحالات في المملكة المتحدة.

يعتبر مرض السكري من النوع الثاني أسهل في إدارته من مرض السكري من النوع الأول والنظام الغذائي هو أحد أكثر الطرق فعالية للقيام بذلك.

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نبات سحري يقلل مستويات الجلوكوز الضار ويخفض نسبة السكر في الدم بسرعة أذهلت الطب الحديث

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ومع ذلك ، فإن بعض الأطعمة أفضل من غيرها لمرضى السكر.

يعتبر البصل ، حسب دراسة أجرتها جامعة الجزيرة ، من أكثر البصل فعالية في خفض مستويات السكر في الدم.

خلصت الدراسة المنشورة في Environ Health Insights إلى أن البصل "تسبب في انخفاض كبير في مستويات الجلوكوز السريعة في الدم ... لدى مرضى السكري من النوع الثاني".

وخلص الباحثون إلى أن البصل "يمكن استخدامه كمكمل غذائي في إدارة النوع الأول و / أو النوع الثاني من مرض السكري".

من المهم ملاحظة أن هذا لا يعني أن مرضى السكر يجب أن يغمروا نظامهم الغذائي بالبصل من أجل خفض مستويات الجلوكوز لديهم.

قد يساعد إدراج البصل ، أو allium cepa كما أشير إليها في الدراسة ، ولكنه ليس حلًا سحريًا.

علاوة على ذلك ، يلزم إجراء قدر أكبر من الأبحاث في البصل قبل التمكن من التوصل إلى نتيجة ملموسة.

في غضون ذلك ، وجدت دراسة أخرى أن مادة مستهلكة شائعة لبناء العضلات قد تكون فعالة في إدارة مرض السكري من النوع الثاني

وجد باحثون من جامعة نيوكاسل أن شرب كمية صغيرة من بروتين مصل اللبن قبل الوجبات يمكن أن يساعد الأشخاص في إدارة مرض السكري.

في بيان ، قال الدكتور دانيال ويست من جامعة نيوكاسل: "بينما أظهرت الدراسات السابقة في المختبر على مدى بضع ساعات إمكانية هذا التدخل الغذائي ، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها مراقبة الأشخاص فيما يتعلق بحياتهم الطبيعية.

"نعتقد أن بروتين مصل اللبن يعمل بطريقتين ، أولاً ، عن طريق إبطاء سرعة مرور الطعام عبر الجهاز الهضمي ، وثانيًا ، عن طريق تحفيز عدد الهرمونات المهمة التي تمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل كبير."

وأضاف الدكتور ويست: "نظرًا لأننا نرى أعدادًا متزايدة من الأشخاص حول العالم يصابون بمرض السكري ، فإن البحث في إمكانات بدائل للأدوية مثل المكملات الغذائية يصبح أكثر أهمية".

في المملكة المتحدة ، يعيش أقل من خمسة ملايين شخص مع مرض السكري ، ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد.

نتيجة لذلك ، سيكون هناك الآلاف من مرضى السكري الإضافيين في المملكة المتحدة الذين سيحتاجون إلى تعلم كيفية إدارة مستويات الجلوكوز لديهم.

يضيف بروتين مصل اللبن إلى سلسلة الأطعمة مع خصائص إدارة الكوليسترول الفعالة.

وأضاف كيران سميث من جامعة نيوكاسل ، وهو أحد الفريق المسؤول عن البحث: "كان الناس قادرين على التمسك بالنظام وأعجبوا بفكرة تناول مشروب صغير ومريح ومُعد مسبقًا يمكن حمله معهم وتناوله قبل وجبات الطعام. . "

غالبًا ما يستخدم بروتين مصل اللبن في مخفوقات البروتين ، ويستخدمه أفراد الجمهور لتشجيع بناء العضلات.

نمت شعبية المشروبات التي تُعلن أنها "وجبة في زجاجة" في السنوات الأخيرة.

في حين أن هذه فعالة في توفير تعزيزات فورية للطاقة ، فمن الأفضل استهلاكها كمكملات لنظام غذائي متوازن بدلاً من بدائل.

المصدر: اكسبريس