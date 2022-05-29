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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخراً في بريطانيا أن تعدد الزوجات يطيل من عمر الرجل بنسبة تصل إلى 12% كما يؤدي إلى سعادته، فضلا عن أن التعدد يساعد الرجل في تحسين أحواله المهنية والمادية.

وأفادت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة "شيفيلد" البريطانية أن " الزواج بامرأة ثانية يمنح الرجل ثقة في النفس وراحة أكبر، الأمر الذي يمكنه من تحقيق كافة مشاريعه، وأحلامه، كما أن تعدد الزوجات هو سبب نسبي في السعادة وإطالة العمر، وتحسن الصحة العامة للرجل وكذا حالته المادية".

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دراسة بريطانية تفجر مفاجأة بشأن تأثير تعدد الزوجات على الرجل

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وأشار الباحثون إلى أن "التعدد قد يكون سر الحياة السعيدة والعمر الطويل"، وذلك بالاطلاع على إحصاءات أعدتها منظمة الصحة العالمية حول البلدان التي تسمح بتعدد الزوجات والنتائج الإيجابية لذلك؛ ومنها أن الزوج الذي يقترن بأكثر من امرأة يزداد عمره بنسبة 12% أكثر من أقرانه غير المعددين.

وأوضحت الدراسة أن "الرجل الذي يتزوج بأكثر من امرأة وتكون لديه عائلة كبيرة يحظى برعاية أفضل خلال مرحلة كهولته ويعيش لفترة أطول لاعتبارات عدة تطرقت لها الدراسة بالتفصيل".

وقال الباحث لانس ووركمان الأخصائي في تطوير علم النفس في جامعة باث سبا البريطانية إنه "إذا كان لديك أكثر من زوجة تعتني بك فهذا في حد ذاته يجعلك تعيش لفترة أطول، كما أننا نعرف أن الرجل المتزوج يعيش لفترة أطول من العازب".

وذكر الباحثان البريطانيان "فراين البرغ" و"براون سميث" في تصريحات لهما بخصوص الدراسة الجديدة حول الزواج الثاني للرجل أن "ارتباط الرجل بامرأة أخرى يزيد من اشتياقه لزوجته الأولى وهذا يحسن من علاقتهما الزوجية، ويعيد إليها النشاط والود من جديد، كما أن الرجل بطبعه يمل من العلاقة الزوجية بعد فترة حيث يصاب بالفتور ويدب بينه وبين زوجته ما يسمى بـ "الخرس الزوجي".