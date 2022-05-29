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صنعاء - ميسرا اسماعيل - لا يُظهر ارتفاع الكوليسترول عادة أعراضا، ولكنه يبدأ عمليات في الجسم تؤدي إلى حدوث ذلك. ويمكن أن يشير الألم في ثلاث مناطق من الجسم إلى أن تراكم الكوليسترول يسبب تضييق الشرايين

ويعرف الكوليسترول بأنه مادة شمعية تنتج داخل الكبد تساعد على بناء الخلايا السليمة. ومع ذلك، يجب أن تبقى المستويات قيد الفحص

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ألم في 3 مناطق من الجسم يشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول

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ويرتبط ارتفاع الكوليسترول بمضاعفات خطيرة، مثل مرض الشريان المحيطي (PAD)، والذي يشير إليه الألم في ثلاث مناطق من الجسم

ويعد اعتلال الشرايين المحيطية مشكلة شائعة في الدورة الدموية حيث تؤدي الشرايين الضيقة إلى تقليل تدفق الدم إلى الأطراف. وبحسب مؤسسة "مايو كلينك"، غالبا ما يحدث اعتلال الشرايين المحيطية بسبب تصلب الشرايين، عندما تتراكم الرواسب الدهنية مثل الكوليسترول على جدران الشرايين وتقلل من تدفق الدم

ووفقا لجمعية القلب الأمريكية (AHA)، يمكن أن يشير الألم المتشنج في الوركين أو الفخذين أو عضلات الساق عند المشي أو صعود السلالم أو ممارسة الرياضة إلى داء الشرايين المحيطية

وتوضح الجمعية: "غالبا ما يختفي ألم مرض الشريان المحيطي عندما تتوقف عن التمرين، على الرغم من أن هذا قد يستغرق بضع دقائق. وتحتاج العضلات العاملة إلى مزيد من تدفق الدم. ويمكن أن تمر العضلات المريحة بأقل من ذلك"

وتشمل الأعراض الأخرى لاعتلال الشرايين المحيطية ما يلي:

- جروح القدم أو أصابع القدم التي لا تلتئم أو تلتئم ببطء شديد

- الغرغرينا، أو الأنسجة الميتة

- انخفاضا ملحوظا في درجة حرارة الجزء السفلي من الساق أو القدم مقارنة بالساق الأخرى أو باقي أجزاء الجسم

- ضعف نمو الأظافر على أصابع القدم أو نمو الشعر على الساقين

- ضعف الانتصاب، خاصة عند الرجال المصابين بداء السكري

كما توضح جمعية القلب الأمريكية: "كثير من الناس يرفضون ألم الساق باعتباره علامة طبيعية للشيخوخة"

وتتابع الجمعية: "قد تعتقد أنه التهاب المفاصل أو عرق النسا أو مجرد" تصلب" من التقدم في السن. للحصول على تشخيص دقيق، ضع في اعتبارك مصدر الألم، حيث أن ألم الساق يحدث في العضلات وليس المفاصل

كيفية خفض المستويات العالية للكوليسترول

هناك العديد من الأطعمة التي لا تشكل مجرد جزء من نظام غذائي صحي، بل يمكنها أن تساعد بنشاط في خفض نسبة الكوليسترول في الدم أيضا

وتنصح الجمعية الخيرية Heart UK بتقليل الدهون المشبعة واستبدال بعضها بالدهون غير المشبعة، وهو ما يعد طريقة رائعة لخفض نسبة الكوليسترول في الدم

وتشمل الدهون غير المشبعة الزيوت النباتية، مثل زيت الزيتون وعباد الشمس والذرة وبذور اللفت والجوز وزيوت البذور. بالإضافة إلى الأفوكادو، والمكسرات والبذور، والأسماك الزيتية (والتي تعد مصدرا جيدا للدهون الصحية غير المشبعة، وتحديدا ما يسمى دهون أوميغا 3).