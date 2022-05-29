نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لن ترميها بعد اليوم.. قشور هذه الفاكهة تُقلل امتصاص السكر وتؤدي إلى انتظام الأنسولين على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر البرتقال فاكهة شتوية تحتوي على عناصر غذائية عديدة مفيدة للصحة العامة والبشرة والشعر.

وفوائده عديدة ولا حصر لها، فهو أحد أبرز الحمضيات التي تتميز بالرائحة الذكية والطعم الجميل، فضلا عن أنه يحتوي على قيمة غذائية مرتفعة، ونسبة كبيرة من المعادن والفيتامينات، ويساعد على الوقاية من العديد من الأمراض.

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قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن تناول قشر البرتقال السليم يُقلل امتصاص السكر، ويؤدي إلى انتظام الأنسولين، وبالتالي ينخفض الوزن بصورة تدريجية، وبدون الشعور بأي نوع من الحرمان.



وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن تناول البرتقال الصحيح للحصول على فيتامين سي أفضل من شرب عصير البرتقال، مضيفًا أن بعض الشعوب تتناول البرتقال بقشره، وهذا الأمر مفيد جدًا، ولكنه يخالف العادات والتقاليد المصرية.

ولفت إلى أن تناول الأطفال كورسات غذائية لخفض الوزن أمر غير مفضل، خاصة وأن السيطرة على شهية الأطفال صعبة، ومن الممكن تناول الطفل الكورسات الغذائية بدءًا من 12 سنة، خاصة وأن الطفل في هذا العمر يكون لديه إدراك أكبر، موضحًا أن هناك 32 كورسًا تصلح لكل الحالات والأعمار.