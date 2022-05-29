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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أضرار زيت الزيتون يعتبر زيت الزيتون من أصح الزيوت الطبيعية ويمكننا استخدامه بدلاً من الزيوت الأخرى والسمن كما نعلم جميعًا ، فإن لزيت الزيتون العديد من الفوائد الصحية ، ولكن في المقابل له بعض المخاطر وبعض الآثار الجانبية ، يجب أن تفهمها عند تناول الطعام ، وهذه الأضرار هي الأهم.

أضرار زيت الزيتون

يعمل زيت الزيتون عندما يتلف الجلد بشكل مفرط ويساعد على ظهور حب الشباب ، ولأن زيت الزيتون من الزيوت الثقيلة فإنه يصعب امتصاص الأوساخ والغبار من الجلد مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب.

خطورة زيت الزيتون

عند تطبيق زيت الزيتون على البشرة الدهنية ، يمكن أن يسبب الطفح الجلدي وتهيج الجلد والاحمرار ، في حين أن زيت الزيتون قد يسبب التهابات الجلد والأكزيما ، لذلك قبل وضع الجلد ، يجب أولاً اختبار حساسية الجلد لزيت الزيتو كما نعلم جميعًا ، يحتوي زيت الزيتون على الكثير من السعرات الحرارية ، فملعقة كبيرة من زيت الزيتون تحتوي على حوالي 125 سعرًا حراريًا ، لذا فإن الاستهلاك المفرط لزيت الزيتون يمكن أن يساعد في زيادة الوزن الاستهلاك المفرط لزيت الزيتون يمكن أن يؤدي إلى حصوات في المرارة ، لأن الكبد ينتج الصفراء ، وعندما يحتفظ الجسم بالدهون الزائدة تتراكم الصفراء في المرارة ، وأهمها زيت الزيتون.

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احذر خطير جدا أضرار زيت الزيتون توقف عنها فورا في هذه الحالات والا تعرض حياتك للخطر

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