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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أثارت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت هبة الدري اليوم السبت غضبا واسعا عقب وصفها دولة الكويت بـ”المحافظة”.

وظهرت الدري في مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق “تيك توك” وهي تردد كلمات أغنية (دا اسمي الثلاثي بالكامل) التي تشير بكلماتها إلى تفاصيل حول هوية وموطن الشخص.

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فنانة مصرية شهيرة تشعل غضب الكويتيين بأغنية مثيرة.. شاهد المفاجأة من تكون؟

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وذكرت الدري في الأغنية عمرها ودراستها وعملها وموطنها الأصلي الذي تنحدر منه والدولة التي تسكن فيها وهي الكويت، إلا أنها عقب ذكر اسم الكويت أرفقته بكلمة “محافظة” التي تأتي في سياق الأغنية.

واعتبر ناشطون كويتيون أن وصف الفنانة المصرية لبلادهم بـ”محافظة” هو إساءة لهم وتجاوزا على سيادة الكويت ودشنوا وسم #هبه_الدري طالبوا خلاله بتقديم بسحب جنسيتها وترحليها إلى بلادها فيما رأى أخرون أن القضية أخذت أكبر من حجمها وبأن المقطع كان عفويا.

وفي هذا السياق قالت الناشطة إيمان الدرويش “#هبه_الدري مطلوب منك تفسير !! شلون الكويت صارت محافظة ؟! ليش ما ذكرتي محافظتك اللي في مصر ؟! هل الكويت جزاءها تستصغرينها و انتِ تعلمين ان الملايين يتابعون وممكن هالفكره تنغرس في عقول الكثيرين”.

أما أحمد العمر فقال “#هبه_الدري الكويت دولة ذات سيادة لا تتبع أي جهة ولم تكن محافظة لأحد فعلى الجميع أن يتأدب عندما يطري دولة الكويت التي كانت ومازالت تطعم الجائع وتأوي المتشرد وتحضن من لا وطن له”.

فيما قال صحاب حساب “مهندس مشاكس”: “عرفتي تقولين ان بلدك مصر ولكن مااستحيتي لما تم اختيار كلمات الاغنية عند الكويت بالمحافظة !؟”

بدورها طالبت الناشطة منى البغلي بتوضيح ما قصدته الدري بهذا الفيديو، ومحاسبتها إن كانت تتعمد التجاوز على سيادة الكويت.

الفنانة المصرية ترد

ومن جانبها ردت هبة الدري على هذه الانتقادات والهجوم الواسع عليها وقالت في مقطع فيديو عبر حسابها على ”سناب شات” إن ”الأغنية قديمة وقامت بتطبيقها على الفيديو، وإنها قصدت بمحافظة الكويت عاصمة الكويت وهي مدينة الكويت ولم تقصد أن دولة الكويت هي محافظة“.

وأكدت الدري أن “القضية أخذت أكبر من حجمها، وطالبت من هاجمها بقسوة بالتروي قليلاً وعدم الدخول في النوايا”.

وأعادت الدري نشر مقطع الأغنية في “سناب شات” عقب تعديل اسم المحافظة، حيث أوردت في التعديل بأن المحافظة هي ”مبارك الكبير في دولة الكويت“.