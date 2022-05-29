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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تحدثت شابة عن خلاف حاد بينها وبين شقيقها العريس بسبب رفضها ارتداء ملابس بالألوان الملائمة لثيم حفل زفافه، وتسبب ذلك في قيامه باستبعادها من صور حفل زفافه، وقيامه بتجاهلها طوال حفل الزفاف.

شقيقة العريس، كشفت عن ذلك في مشاركة جديدة نشرتها على موقع Reddit الشهير كتبت فيها تقول إن شقيقها وعروسه طلبا بشكل واضح من جميع ضيوف حفل زفافهما ارتداء ملابس بالألوان الملائمة لثيم حفل الزفاف، وهي درجات الألوان الفوشيا والأزرق السماوي، وأصرا على ذلك لدرجة أنهما كتبا ذلك في بطاقات الدعوة لحفل الزفاف.

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عريس يستبعد صور شقيقته الجميلة من حفل زفافه بسبب ملابسها.. وما حدث بعد ذلك صادم للغاية!

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شقيقة العريس كتبت أيضا تقول إن الأمر أزعجها للغاية لأنها تكره هذه الألوان، ولأنها لا تمتلك أي ملابس بهذه الألوان، وقالت إنها حاولت الحديث مع شقيقها بخصوص ذلك الشأن إلا أنه تمسك بموقفه وأخبرها برغبته وعروسه في أن يكون الجميع في حفل زفافهما بإطلالات بدرجات ألوان متشابهة، وعندما حاولت الحديث مع والديها بخصوص ذلك الشأن، أعلنا دعمهما لموقف شقيقها وعروسه وأخبرتها والدتها أن ارتداء ملابس بلون غير مفضل لديها لعدة ساعات لن يتسبب في وفاتها، وأخبرتها أن عليها أن تقوم بذلك من أجل شقيقها. شقيقة العريس اشترت فستانا ملائما لقيم الزفاف لكنها رفضت ارتدائه

شقيقة العريس حكت بعدها عن اصطحاب والدتها لها لرحلة تسوق لشراء ملابس بالألوان الملائمة لحفل زفاف شقيقها العريس، وانتهى بها الأمر بشراء فستان باللون الملائم إلا أنها لم تحب الفستان على الإطلاق، وهو ما جعلها تقرر في النهاية ارتداء فستانها الأسود المفضل في حفل زفاف شقيقها والذي أقيم في الأسبوع الماضي وحضره أقل من 100 ضيف، وتقول شقيقة العريس أن والدتها حاولت إثنائها عن ذلك دون جدوى. العريس تجاهل شقيقته طوال حفل الزفاف

شقيقة العريس حكت بعدها عن أنها ووالديها وصلا مبكرا لموقع حفل الزفاف لالتقاط صور الزفاف بصحبة العائلة والعروسين، وأن والدتها أسرعت في اتجاه العريس فور وصولهم لتخبره بشأن الفستان الأسود الذي أصرت شقيقته على ارتدائه حتى لا يتفاجأ بالأمر، وبعدها فوجئت شقيقة العريس بشقيقها العريس يخبرها بقراره باستبعادها من صور حفل الزفاف بسبب عدم التزامها بقواعد ألوان ملابس حفل الزفاف، وطبقا لشقيقه العروس فإن الأمر لم ينتهي عند ذلك الحد، وإنما ازداد سوء بسبب قيام شقيقها العريس بتجاهلها طوال حفل الزفاف، وتلقيها الكثير من النظرات الجانبية من ضيوف حفل الزفاف، طوال حفل الزفاف. انتقادات كثيرة لموقف شقيقة العريس

المشاركة حصلت على الكثير من التعليقات والتي كان معظمها ينتقد موقف شقيقه العريس، وكتب أحد المعلقين على المشاركة يقول: "أنت من وضعت نفسك في ذلك الموقف، لقد تسببت في أزمة لا داعي لها لإصرارك على ارتداء لونك المفضل في حفل زفاف شقيقك، وكان ذلك سبب في جذب الكثير من الانتباه غير المرغوب فيه في حفل الزفاف، كتب آخر يقول: "لا أعتقد أن اللون الأسود خيار ملائم لحفل الزفاف، إنه لون حداد، وارتدائه في حفل الزفاف نذير شؤم وكأنك تتوقعين انتهاء الزواج أو تشعرين بالحزن على الزواج، إذا ما حدث وارتدى شخص ما السواد في زفاف لعائلتي، كان ليطرد من حفل الزفاف".