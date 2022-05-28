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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعاني الكثير من الناس من مشكلة الأرق أو قلة النوم وخاصتًا كبار السن، والتي تؤثر بشكل كبير عليهم وعلى صحة كلًا منهم، وبنسبة كبير يكون التأثير على الجهاز العصبي في الجسم، فلا يستطيعون التركيز خلال اليوم، ولذلك فمن الممكن التخلص من هذه المشكلة بكل سهولة من خلال تناول بعض المشروبات الطبيعية التي تساعد في التخلص من الأرق والشعور بالنعاس بمجرد تناولها قبل النوم، تابعو معنا هذا المقال لتتعرف عليها.

أفضل المشروبات التي تساعد على الشعور بالنوم بمجرد تناولها

لكل من يبحث عن افضل المشروبات الطبيعية التي لها تأثير فعال في الشهور بالنعاس بدون اي اضرار وبدون الاحتياج إلى تناول أي عقاقير كيميائية اليكم هذه المشروبات الرائعة وهي كالآتي:

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علاج قلة النوم والأرق اشرب كوب قبل النوم بربع ساعة ستشعر بالنعاس فورا أفضل عشبه فعالة لعلاج الأرق وقلة النوم

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اليانسون:

اليانسون هي اعشاب طبيعية تساعد بشكل كبير على تهدي الأعصاب والجسم والتخلص من الشعور بالقلق و التوتر والشعور بالنعاس بمجرد تناول كوب واحد منه قبل النوم بربع ساعة، كما أنه يتميز بالعديد من الفوائد الأخرى بمجرد تناوله.

مشروب النعناع:

النعناع يتم تناول مشروب النعناع المغلي، فهو يساعد على الاسترخاء والشعور بالراحة، كما أنه يساعد في التخلص من الانتفاخ أو الالم المعدة، ويعطي الشعور بالنعاس بمجرد تناوله قبل الذهاب الى النوم، كما أنه يعطي رائحة منعشة للفم.

تناول الحليب الدافيء:

الحليب الدافيء له الكثير من الفوي للجسم فهو مصدر أساسي للكالسيوم والبروتينات التي يحتاجها الجسم، ليس ذلك فقط فقد يكون تناوله قبل النوم من أهم أسباب الشعور بالنعاس والتخلص من الأرق نهاييًا.

مشروب الحلبة:

تناول مغلى الحلبة الساخن يساعد في التخلص من الأرق بشكل سريع فهي أيضًا تساعد على الاسترخاء للجسم، وزيادة الاحساس بالنعاس والراحة، ليس ذلك فقط فللحلبة الكثير من الفوائد المختلفة للجسم.