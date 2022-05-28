كأس واحد يوميا يحقق معجزة يجعلك كالحصان لعلاج لالتهاب المفاصل وهشاشة العظام العلاج الطبيعي المضمون

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - من أفضل العلاجات الخاصة بهشاشة العظام هو استخدام الأعشاب والمكونات الطبيعية، لأنها تساعد في الالتحام والحد من الأعراض دون اللجوء إلى العقاقير الكيميائية، وهناك كثير من الأعشاب والمكونات الطبيعية التي تساعد في علاج هشاشة العظام لكنها ستأخذ وقت طويل من أجل رؤية النتائج، وفي المقال التالي سنعرض اليكم مجموعة من هذه الأعشاب التي تساهم في علاج المفاصل بصورة كبيرة، وايضا اسباب الاصابة بهشاشة العظام للابتعاد عنها والحذر منها.

علاج هشاشة العظام

الصويا

تناول الصويا أو شرب حليبه من الطرق التي تعمل على علاج هشاشة العظام.

منتجات الألبان

الألبان تحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم وفيتامين د، الذي يساهم في علاج هشاشة العظام.

الأسماك

احتواء الأسماك بالأوميغا 3 يساهم بدرجة كبيرة في علاج هشاشة العظام.

الخضروات

تناول الخضروات الورقية من أهم العلاجات المشهور بسبب كميات فيتامين ك التي تحتويها.

تناول الميلاتونين الذي يساعد في نمو الخلايا العظمية.

المغنيسيوم الضروري من أجل أيض الكالسيوم.

المنغنيز.

علامات تحذيرية لهشاشة العظام

تتطور الأعراض مع مرور الوقت لتصل إلى هشاشة العظام لذلك من الواجب الانتباه لهذه الأعراض والتوجه للطبيب فورًا، وهي:

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تصلب المفاصل أثناء الحركة.

عدام الاتزان.

فقدان المرونة.

سماع صوت صرير في المفاصل.

ظهور نتوءات في العظام.

حدوث تورم في المفاصل.

الشعور بالتشقق في المفاصل.

ليونة المفاصل.

الشعور بألم دائمة في المفاصل.

أسباب الإصابة بهشاشة العظام

تظهر هشاشة العظام بسبب مجموعة من العوامل، أهمها:

كبر السن.

النساء يصبن به أكثر من الرجال.

زيادة الوزن بطريقة مفرطة.

أمراض وراثية.

كما أنه من الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث تشوهات في العظام.

او في حالة وجود اي أمراض التمثيل الغذائي.

كما أنه في حالة الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.