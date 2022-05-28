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صنعاء - ميسرا اسماعيل - البحث الكثير من السيدات والفتيات عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة والجسم حيث أن تواجد الاسمرار والبقع الداكنة يسبب الاحراج لدى الكثير من النساء لذلك تكثف البحث على مؤشر البحث جوجل عن أقوى الوصفات الطبيعية التي تقوم بتفتيح البشرة والقضاء على التصبغات وتم إيجاد وصفة الفازلين مع النشا ونجد أن هاتين المكونين لهم مفعول السحر على البشرة والجسم حيث يعملان على تفتيح البشرة، القضاء على الاسمرار، التخلص من البقع الداكنة، تنعيم البشرة، القضاء على البقع وتتكون تلك الوصفة من مكونات سهلة وبسيطة سوف نوضح طريقة عملها والمكونات اللازمة لها من خلال هذا المقال.

وصفة النشا والفازلين لتبيض الجسم والبشرة

عندما نتحدث عن تلك الوصفة نجدها تتكون من مكونات بسيطة وسهلة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضح خطوات عملها والمكونات اللازمة لها من خلال النقاط التالية..

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

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أسرار غرفة النوم.. ملعقة فازلين مع النشا في هذه المناطق من جسدك تصنع المعجزات

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المكونات:

ملعقة فازلين.

نشا.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به الفازلين المفكك مع النشا ونقوم بتقليبهم جيدا حتى نحصل على قوام جيد للاستخدام.

تستخدم الوصفة قبل الاستحمام حيث تقوم من تستخدم البشرة بفتح مسام بشرتها عن طريق فتح الماء الساخن وتركه لمدة دقيقة حتى يقوم البخار بتفتيح مسام الجلد.

توضع الوصفة على ليفة الاستحمام ونقوم بدعك الجسم بها.

نقوم بشطفها بعد ذلك والاستحمام بشكل طبيعي

نجد أن تلك الوصفة تساعد على تفتيح البشرة والقضاء على الأسمرار.

طريقة تحضير وصفة النشا والحليب

عندما نقوم بتحضير تلك الوصفة نجد أنها تتكون من مكونات فعالة في تفتيح البشرة وسوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية..

المكونات:

نشا.

حليب بودر.

زيت زيتون

ماء ورد.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به النشا مع لبن البودرة مع ماء الورد ونقوم بتقليبهم حتى نحصل على قوام كريمي.

نضع زيت الزيتون عليهم ونستمر في التقليب حتى تتجانس جميع المكونات.

يوضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة ٣٠ دقيقة ثم نقوم بغسله جيدا وسوف نتمتع ببشرة بيضاء ونتخلص من الاسمرار مع توحيد لون البشرة والقضاء على البقع والتجاعيد والحبوب وأثارها.