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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يمكن أن يكون الاعتناء بصحتنا عملاً شاقًا في بعض الأحيان، حتى لو كان مجرد تناول الأدوية الموصوفة؛ حيث يمكن أن تأتي مع بعض الآثار الجانبية غير السارة للغاية. ولكن، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم المفاجئ بشكلٍ متكرر، فسيساعدك معرفة أن الاستهلاك المنتظم لبعض التوابل، يمكن أن يخفض ضغط الدم دون آثار جانبية مزعجة، هذا بخلاف طعمها اللذيذ أيضاً.

1- الثوم

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عشبة بسيطة تخلصك من ارتفاع ضغط الدم تمامًا

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يُعد الثوم مكونًا شائعًا في العديد من الأطباق، وهو أيضًا أحد أفضل النباتات لعلاج ارتفاع ضغط الدم؛ فهو يخفض ضغط الدم بشكلٍ طبيعي تماماً، وهو مفيد أيضًا في الحفاظ على صحة القلب، لذلك لا تخف من إضافته إلى طعامك يومياً.

2- الزعفران

يعتبر الزعفران خياراً ممتازاً لخفض ضغط الدم. لقد وجدت العديد من الدراسات، أن الاستهلاك المنتظم للزعفران؛ يساعد في جعل ضغط الدم متوازناً بشكل كبير.

3- الزنجبيل

الزنجبيل عنصر شائع في العديد من الأطباق حول العالم. وقد وجدت الدراسات، أنه فعّال للغاية في خفض ضغط الدم المرتفع. للحصول على أفضل النتائج، قم بإضافة الزنجبيل الطازج إلى طعامك يومياً.

4- الفلفل الحار

المكون الشائع في الفلفل الحار هو مركب "الكابسيسين" وبغض النظر عن جعله الفلفل حاراً، فهو فعال أيضًا في خفض ضغط الدم على المدى الطويل، لذلك ليس عليك تناوله كل يوم. ولكن، ضع في اعتبارك إضافتها إلى أطباقك مرة أو مرتين في الأسبوع على الأقل.

5- الكركم

تُعرف هذه التوابل الصفراء بأنها مضاد قوي للالتهابات، وهي كذلك فعّالة في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وتقليل احتمالية حدوث جلطات الدم. أيضاً، لقد وجد أنه فعّال للغاية في خفض ضغط الدم، وخاصةً في الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية. فقط أضف هذه العشبة الرائعة إلى أطباقك بانتظام.

6- أوراق الزيتون.

يمكن استخدام أوراق شجرة الزيتون طازجة ومجففة؛ وذلك لتقوية القلب والأوعية الدموية. العنصر النشط في الأوراق هو "الأوليوروبين" أو حمض "الإلينوليك" الذي يحمي القلب من العديد من الأمراض المزمنة والقاتلة. بالإضافة إلى كل ذلك، تحتوي الأوراق على مركبات "الفلافونويد" والتي تحافظ على توسيع الأوعية الدموية، وحمايتها.

7- القرفة

إن تناول 1-2 جرام من القرفة يوميًا، يمكن أن يخفض ضغط الدم المرتفع لدى مرضى السكر. ومن المعروف أيضًا أنها تحسن كثيراً من الدورة الدموية، وتقوي عضلات القلب.

للحصول على علاجٍ كامل، ادمج المزيد من الخضروات، والأطعمة الأخرى الغنية بالمعادن والفيتامينات في نظامك الغذائي اليومي؛ فهذا سيساعدك كثيراً في الحفاظ على ضغط دم صحي.

المصدر: .ba-bamail