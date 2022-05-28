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صنعاء - ميسرا اسماعيل - مشكلة الكرش تواجه العديد من الرجال والنساء ويبحثون عن كيفية التخلص منه بطريقة أمنة، حيث أن تناول الأطعمة الغنية بالدسم هي التي تسبب تواجد الكرش بشكل كبير، في هذا المقال سوف نتحدث عن إزالة الكرش بدون رجيم بطريقة سهلة وسريعة.

طريقة إزالة الكرش بدون رجيم

يوجد العديد من الطرق والخطوات المختلفة لإزالة الكرش والتخلص منه وذلك بدون رجيم، في الخطوات التالية نسرد لكم وصفات لإزالة الكرش.

الوصفة الأولى

المكونات

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أقوى مشروب حرق الدهون وسد الشهية بدون رجيم هتخسي 15 كيلو في أسبوع واحد فقط

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٢ ملعقة من الشاي الأخضر.

ملعقة عصير ليمون.

نصف ملعقة قرنفل ناعم.

طريقة تحضير الوصفة

نحضر كوب ثم نضع الشاي والقرنفل ونقلبهم جيدًا.

ثم نضع الماء المغلي عليهم ونقلب مرة أخرى بعد ذلك نضيف عصير الليمون.

يمكن تناول هذه الوصفة مرتين في اليوم صباحًا ومساء.

الوصفة الثانية

المكونات

ملعقة كبيرة من الزنجبيل الناعم.

ملعقة صغيرة قرفة.

ماء مغلي.

طريقة التحضير

نضع الزنجبيل والقرفة في كوب ثم نضيف الماء المغلي ونقلب جيدًا.

ونتركه لمدة دقيقة ثم يتم تناوله وهذه الوصفة تشرب في الصباح قبل الأكل يوميًا.

وصفة سريعة ومجربة سوف تلاحظين الفرق من أول يوم.

الوصفة الثالثة

المكونات

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة بن القهوة.

ملعقة زيت اللوز الحلو.

نصف ملعقة قرفة.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونضع به القهوة والقرفة ونقلبهم جيدًا.

ثم نضيف زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو ونقلب مرة أخرى حتى نحصل على عجينة متماسكة قليلًا.

كما أنه بعد ذلك يتم وضع فوطة دافئة على منطقة البطن لمدة دقيقة.

حيث أنه فيما بعد ثم نضع الخليط السابق مع حركات دائرية لمدة دقيقتين.

كما أن الخطوة التالية نقوم بلف البطن جيدًا لمدة ٣ ساعات ثم يتم غسل البطن بالماء الفاتر.