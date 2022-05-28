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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يحتوي كل نوع من أنواع البرتقال على أكثر من 100٪ من الكمية اليومية الموصي بها من فيتامين سي، هذا أكثر من أي ثمار حمضيات أخرى.

فوائد البرتقال على الصحة

1- يحمي خلاياك من التلف.

2- يساعد جسمك على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يعالج الجروح ويمنحك بشرة أكثر نعومة.

3- يسهل امتصاص الحديد لمحاربة فقر الدم.

4- يقوي جهاز المناعة ودفاع جسمك ضد الجراثيم.

5- يبطئ تقدم الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) ، وهو سبب رئيسي لفقدان البصر.

6- يساعد في محاربة السرطان المسببة للجذور الحرة.

7- يمكن لفيتامين ج أيضًا أن يخفض مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول وضغط الدم لديك.

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فاكهة شهيرة تسهل امتصاص الحديد لمحاربة فقر الدم وتقوي جهاز المناعة وتمنع متلازمة القولون العصبي

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فوائد البرتقال للأمهات والأطفال

يعتبر البرتقال طريقة رائعة للحصول على جرعة كبيرة من حمض الفوليك بشكل طبيعي، يستخدمه جسمك لتقسيم الخلايا وصنع الحمض النووي، لأنه يساعد على منع العيوب الخلقية ، فهو فيتامين ب مهم بشكل خاص للنساء الحوامل.

فوائد البرتقال لمرضى السكري

تساعد الألياف الموجودة في البرتقال في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة ، مما يجعل البرتقال وجبة خفيفة صحية لمرضى السكري. علاوة على ذلك ، فإن البرتقال يحتوي على سكريات بسيطة.

يمكن أن يساعد سكر الفاكهة الطبيعي في البرتقال ، الفركتوز ، في الحفاظ على مستويات السكر في الدم من الارتفاع الشديد بعد تناول الطعام. مؤشر نسبة السكر في الدم لديه هو 40 وعادة ما تعتبر الأطعمة التي تقل عن 50 منخفضة السكر. ومع ذلك، هذا لا يعني أنك تتناول الكثير من البرتقال دفعة واحدة، ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى زيادة الأنسولين وقد يؤدي إلى زيادة الوزن.

فوائد البرتقال لمرضى ضغط الدم

البرتقال لكونه غني بفيتامينات B6 ، يساعد في دعم إنتاج الهيموجلوبين ويساعد أيضًا في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة بسبب وجود المغنيسيوم.

فوائد البرتقال للمعدة

يحتوي البرتقال على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان هذا يساعد في الحفاظ على الأمعاء ووظائف المعدة سلسة ، ومنع متلازمة القولون العصبي. بالإضافة إلى ذلك ، تساعد الألياف في علاج الإمساك بدرجة أكبر.

فوائد البرتقال لمرضى الكوليسترول

وفقًا لدراسة أجراها باحثون أميركيون وكنديون ، فإن فئة من المركبات الموجودة في قشور فواكه الحمضيات تسمى Polymethoxylated Flavones (PMFs) لديها القدرة على خفض الكوليسترول بشكل أكثر فاعلية من بعض الأدوية الموصوفة دون آثار جانبية.

مصدر المعلومات: webmd