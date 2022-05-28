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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أدى التضخم في الأسابيع الأخيرة إلى ارتفاع الأسعار، ما أثر على القدرة الشرائية لسائقي السيارات. ولمواجهة هذا الموقف، الذي من المحتمل أن يستمر.

لذا يجب اتباع بعض النصائح لتقليل استهلاك الوقود وبالتالي توفير بضعة دولارات على كل تعبئة.



المراجعة الدورية للسيارة

وهذه بلا شك الطريقة الأضمن لتقليل استهلاك الوقود: قم بصيانة مركبتك. تذكر مجموعة "TotalEnergie" على موقعها أن السيارة التي لا تتم صيانتها بشكل جيد يمكن أن تمثل استهلاكا مفرطا للوقود يصل إلى 20%! ومن هنا تأتي أهمية وجود مركبة في حالة جيدة.

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لتقليل استهلاك الوقود في ظل الازمة الحالية.. اليك 5 نصائح بسيطة

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"عليك إجراء التنقيحات على فترات منتظمة. يتيح لك ذلك الاعتناء بمحركك عن طريق تصريف الزيت، وأيضا عن طريق تنظيف مرشح الهواء".

فحص ضغط الهواء في الإطارات

قبل الانطلاق على الطريق في رحلة طويلة، من الجيد دائما فحص ضغط إطارات سيارتك. كونه غير مضخم "ينتج عنه استهلاك مفرط للبنزين". لفتة بسيطة يمكن أن توفر من 5 إلى 10% من الوقود حسب مسارك، لذا فهي ليست مهملة. لاحظ أن النفخ المنخفض يؤدي أيضًا إلى "تآكل أسرع للإطار".

قم بإيقاف تشغيل المحرك عند التوقف

في أوقات الذروة، يمكن أن يكون إيقاف تشغيل الإشعال إذا كان التوقف أطول من دقيقة واحدة اقتصاديا للغاية. لا جدوى من ترك المحرك يعمل عند توقفه. يوضح الميكانيكي: "بعض الطرز مجهزة بنظام يسمى "ابدأ وانطلق" حيث يقطع المحرك نفسه عندما تتوقف السيارة عن العمل. بالنسبة للآخرين، هناك دائما إمكانية القيام بذلك يدويا. رد فعل سهل لاعتماده عندما تكون عالقا في حركة المرور أو ترغب في إجراء مكالمة هاتفية على جانب الطريق. لفتة بسيطة وفعالة.

قم بالقيادة بسرعة ثابتة

ينطبق هذا بشكل خاص على الممرات السريعة: "كلما زادت السرعة، قلت الطاقة التي يحتاجها المحرك للمضي قدمًا". كيف تحافظ على سرعة ثابتة؟ على سبيل المثال، من خلال تنشيط مثبت السرعة أو محدد السرعة. نصيحة أخرى، "لفة أبطأ".

في الواقع، لقد ثبت أن تقليل سرعتك بمقدار 10 كم / ساعة يمكن أن يقلل من استهلاك الوقود، دون زيادة وقت السفر كثيرا. على سبيل المثال، على الطريق السريع، تضيف رحلة مائة كيلومتر بسرعة 120 كم / ساعة بدلا من 130 كم / ساعة أربع دقائق فقط من الوقت ويمكن أن تمثل توفيرا للوقود يبلغ حوالي لتر واحد، وفقا لاتحاد المستهلكين UFC - كيو جوقة.

إدارة مكيف السيارة

في الصيف والشتاء، نقدر"مكيف الهواء" للحصول على درجة حرارة ثابتة في المقصورة. الجانب السلبي الوحيد هو أن تكييف الهواء كثيف الاستهلاك للطاقة. "إن استخدام تكييف الهواء في درجات حرارة منخفضة يزيد من استهلاك الوقود. لذلك من الضروري تجنب وضعها في أقصى الحدود منذ البداية، والحرص على قطعها في كل محطة.

سيمنع ذلك من بدء التشغيل تلقائيا حتى في الرحلات التي لا تحتاج إليها. آخر نصيحة، من الأفضل ضبط تكييف الهواء على درجة حرارة قريبة من الخارج (لا يزيد عن 5 درجات مئوية).



"سبوتنيك"