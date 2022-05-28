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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تشهد سماء دولة قطر وعدد من الدول العربية فجر يوم غد الأحد ظاهرة كونية فريدة من نوعها، حسبما أعلنت دار التقويم القطري.

وقالت دار التقويم القطري إن كوكب المشتري سيلتقي مع كوكب المريخ في سماء دولة قطر ، وذلك فجر يوم غد الأحد حيث سيصل البعد الزاوي بينهما خلال تلك الظاهرة إلى نصف درجة قوسية تقريبًا.

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ظاهرة كونية فريدة فجر غد في سماء دولة خليجية

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وقال د. بشير مرزوق الخبير الفلكي بالدار أنه خلال الفترة الحالية يمكن لسكان دولة قطر رؤية ورصد خمسة من كواكب مجموعتنا الشمسية (زحل، والمشتري، والمريخ، والزهرة، وعطارد) في سماء الفجر باتجاه الأفق الشرقي والأفق الجنوبي الشرقي لسماء قطر قبل شروق الشمس.

وأضاف ان سكان دولة قطر سوف يتمكنوا من رصد ورؤية كوكبي المشتري والمريخ معًا بالعين المجردة باتجاه الأفق الشرقي لسماء دولة قطر من بعد وقت شروق كل المشتري والمريخ وحتى قبيل موعد شروق شمس الأحد علمًا بأن موعد شروقهما على سماء قطر سيكون عند الساعة 1:21 صباحًا، بينما سيكون موعد شروق شمس الأحد سيكون عند الساعة 4:44 صباحًا بتوقيت الدوحة المحلي.

وأكد على أن هذه الظاهرة هي ظاهرة طبيعية وليس لها أي تأثير على سكان الكرة الأرضية كما يدعي غير المختصين.

وأشار إلى أن أهمية تلك الظاهرة الفلكية في أنها فرصة جيدة لرؤية ورصد وتصوير كوكبي المشتري والمريخ معًا عند أقرب نقطة على صفحة السماء.