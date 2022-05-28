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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يحتوي البصل على عناصر مهمة تساعد على اختفاء الشعر الأبيض نهائيًا، بالإضافة إلى أنها تقضي على الشيب الموجود في الشعر من خلال استخدام البصل مع بعض المكونات الأخرى فهي قادرة على إعطاء لون الشعر، وبالأخص تعطي الشعر الأبيض لون أغمق من الذي كان عليه ومع استخدام هذه الوصفة باستمرار سوف ينتهي الشعر الأبيض من الشعر تمامًا وتابعوا معنا لنتعرف على كيفية تحضير الوصفة واستخدامها وكذلك كم من الوقت تبقى هذه الوصفة على الشعر.

ببصله واحدة فقط تقضي تماماًعلى شيب الشعر المبكر

وصفة البصل من الوصفات الغريبة ولكنها أحد الوصفات الفعالة في التخلص من الشهر الابيض بشكل نهائي ويتم تحضير الوصفة بمكونات بسيطة كالتالي:

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وداعًا للشيب المبكر.. هذه هي الوصفة السحرية التي تبحث عنها النساء للتخلص من الشعر الأبيض تماما

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المكونات:

بصلة متوسطة مبشورة.

ملعقة زيت زيتون.

وملعقة كبيرة بن.

ملعقة كبيرة كاكاو.

زيت لوز مر.

وزيت خروع.

فازلين.

طريقة تحضير الوصفة:

يتم إحضار طاسة صغيرة على نار متوسطة قومي بوضع زيت الزيتون فيها بعدها.

ويتم أضافه البصلة المبشورة حتى تذبل تمامًا بعدها قومي بهرس البصلة جيدًا.

قومي بإضافة ملعقة كبيرة من القهوة مع ملعقة كبيرة من الكاكاو مع إضافة ملعقة كبيرة من الفازلين.

ويتم تقليب هذه المكونات جيدًا مع بعضها البعض حتى تتجانس بعدها قومي بإضافة زيت الخروع.

يتم وضع هذه الوصفة على بصيلات الشعر كما يجب أن تحرصي على تغطية فروة الرأس بهذه الوصفة حتى تحفز الشعر الأسمر على النمو باللون الطبيعي له، وبالأخص إذا كنت في سن صغير وتعاني من الشيب.

كرري هذه الوصفة مرة كل شهر حتى تحصلي على نتائج جيدة بعدها قومي بغسل الشعر جيدًا بالشامبو الطبيعي .

ويستحسن استخدام شامبو الأطفال فهو من أكثر الشامبوهات التي تساعد على علاج الشعر.

إذا كنت تعاني من الهيشان أو تساقط الشعر أو التقصف.

مدة بقاء الوصفة على الشعر

يفضل قبل استخدام هذه الوصفة أن يكون الشعر نظيف وخالي من الدهون أو الأتربة.

لذلك قومي بغسل وتجفيفه جيدًا، بعدها قومي باستخدام هذه الوصفة وتركها على الشعر لمدة نصف ساعة ثم قومي بعدها بغسل الشعر، كما يمكن ترك هذه الوصفة من المساء وحتى الصباح.